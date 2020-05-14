Олень встретил супергероя: Роберт Дауни – младший стал продюсером нового проекта Netflix

Главный «железный человек» этой планеты, актер Роберт Дауни – младший, поделился с журналистами издания NME подробностями о своем новом проекте. Как выяснилось, звезда совместно с компанией Netflix работает над сериалом «Сладкоежка».

Сериал будет снят по серии комиксов автора Джеффа Лемира — Роберт все же не смог пока окончательно отказаться от экранизаций интересных историй в картинках. Как объявил актер, сам он сниматься в проекте не будет, но вместе со своей супругой Сьюзан выступит продюсером.

«Самые сладкие вещи достойны того, чтобы подождать. Мы со Сьюзан продюсируем проект «Сладкоежка» на Netflix. Не терпится сообщить вам эту новость», — написал актер в своем официальном аккаунте в Twitter.

Сюжет шоу расскажет историю загадочного мальчика по имени Гэсе , у которого на голове растут рога оленя. Подросток решает покинуть родной дом и отправиться на поиски секретов своего мира. Дата выхода сериала пока не известна.