Олень встретил супергероя: Роберт Дауни – младший стал продюсером нового проекта Netflix

Главный «железный человек» этой планеты, актер Роберт Дауни – младший, поделился с журналистами издания NME подробностями о своем новом проекте. Как выяснилось, звезда совместно с компанией Netflix работает над сериалом «Сладкоежка».

Сериал будет снят по серии комиксов автора Джеффа Лемира — Роберт все же не смог пока окончательно отказаться от экранизаций интересных историй в картинках. Как объявил актер, сам он сниматься в проекте не будет, но вместе со своей супругой Сьюзан выступит продюсером.

Сюжет шоу расскажет историю загадочного мальчика по имени Гэсе , у которого на голове растут рога оленя. Подросток решает покинуть родной дом и отправиться на поиски секретов своего мира. Дата выхода сериала пока не известна.

The sweetest things are worth waiting for…Susan and I are producing a @Netflix original series, Sweet Tooth, based on the comic by @JeffLemire. Can’t wait to share it with you all. 🦌 👦 @NXonNetflix pic.twitter.com/Mx2xzNOHjs

— Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) May 12, 2020