«В два удара»: Марина Федункив уделала Магомеда Исмаилова

Звезда женского юмористического шоу Comedy Woman и актриса Марина Федункив часто снимает и делится в соцсетях смешными вайнами на самые разные темы. На этот раз она показала в Instagram, как разобралась с чемпионом по смешанным единоборствам Магомедом Исмаиловым.

В забавном видео актриса подлетела к спортсмену со словами «ты че, сволочь» начала раздавать удары сумкой:

«Бой пройдёт в два удара. Сначала ударю я, а потом о землю ударишься ты», — подписала под публикацией юмористка.

Известно, что боец ММА принял участие в съемках нового сезона «Реальных пацанов», где 48-летняя Федункив исполняет роль мамы Коляна Наумова. И звезда юмора решила показать, как сериальная мать намерена защищать своего сына в предстоящих сериях.