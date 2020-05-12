В погоне за рейтингом: Джордж Клуни снял сериал для Netflix

Студия Netflix представила свой новый проект под названием Trial By Media. Примечательно, что создателями сериала выступили юридический аналитик компании CNN Джеффри Тубин, а также всемирно известный актер Джордж Клуни.

Trial By Media затрагивает важные темы о том, как СМИ влияли на громкие и важные дела, проходящие в судах США.

Сериал начинается с одного из самых острых примеров, так называемого «убийства ток-шоу», произошедшее в 1995 году. Тогда молодой человек из Мичигана, Джон Шмитц, застрелил своего знакомого Скотта Амедура через несколько дней после того, как Амедур неудачно высказался о Шмитце в эпизоде шоу Дженни Джонс. Это была программа, которая процветала на разогревании конфликта между гостями, мало заботясь о том, что случится после эфира.