Чужие руки в кадре: в отличие от своей героини в «ИП Пирогова» Подкаминская не любит готовить

Новый сезон вкусного сериала «ИП Пирогова» стартует с 12 мая на телеканале «Супер». Это история о том, что после развода жизнь не заканчивается. Героиня многосерийного фильма Вера Пирогова, которую играет Елена Подкаминская, открывает собственную кондитерскую и начинает творить настоящие произведения кулинарного искусства – торты, эклеры, зефир и другие сладости.

Однако, как оказалось, все сладости в кадре приготовлены не Подкаминской. Сама актриса призналась порталу Teleprogramma.pro, что не увлекается готовкой. Но все же за время работы над сериалом научилась делать кремовые завитки и приготовила несколько зефиров.

Все это – благодаря кондитеру-профессионалу Евгении Терентьевой. Девушка в сладкую сферу попала четыре года назад, а потом прошла кастинг на роль креативного кондитера сериала. Ее руками иногда готовит главная героиня.

«У нас с Еленой визуально разные руки. И чтобы соблюсти похожесть между главной героиней и дублерами, мы приглашаем девушку, у которой точно такие же узенькие пальчики. Когда мы снимаем украшения, замешивания, какие-то другие кадры, тогда я надеваю черные перчатки и работаю в кадре», — приоткрыла завесу Евгения Терентьева.

Кстати, в третьем сезоне сериала Подкаминская снималась изрядно поправившейся — но не благодаря обилию сладостей вокруг. Звезда приступила к съемкам на 6-м месяце беременности. За время работы ее живот рос не по дням, а по часам — съемки завершились, когда срок уже составил 8 месяцев.