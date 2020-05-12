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Любовь из прошлого: телеканал «Россия» готовит премьеру сериала «Разбитое зеркало»

Остросюжетная мелодрама продемонстрирует, как одно письмо из прошлого способно разрушить жизни.

Любовь из прошлого: телеканал «Россия» готовит премьеру сериала «Разбитое зеркало»
Кадр из сериала "Разбитое зеркало". Фото: канал "Россия"

Телеканал «Россия» подготовил для своих зрителей премьеру нового остросюжетного сериала «Разбитое зеркало». Мелодрама покажет вам историю вполне обычной семьи, но каждый ее член совсем не чист на руку и скрывает тайны, которые одна страшнее другой. Однако невозможно хранить секреты вечно и когда-то все же приходится вытащить их на свет.

По сюжету в лесу случайно находят тело работницы почты, которая много лет назад ушла на работу, но пропала. Найденные письма отправляют адресатам и выясняется, что главная героиня Даша всю жизнь ждала послания от своего бывшего возлюбленного Олега. Случайное послание меняет буквально всю жизнь молодых людей, ведь 20 лет назад произошло что-то ужасное.

Главную роль в сериале исполнила Екатерина Гусева. По словам актрисы, ее героиня по своей сути обычная женщина, привыкшая искать защиту за крепким мужским плечом. Но ей придется взять себя в руки и научиться быть самостоятельной и сильной, не доверяя никому и полагаясь лишь на себя.

Премьера сериала «Разбитое зеркало» состоится 18 мая в 21:20 на телеканале «Россия».

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