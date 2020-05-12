Любовь из прошлого: телеканал «Россия» готовит премьеру сериала «Разбитое зеркало»

Телеканал «Россия» подготовил для своих зрителей премьеру нового остросюжетного сериала «Разбитое зеркало». Мелодрама покажет вам историю вполне обычной семьи, но каждый ее член совсем не чист на руку и скрывает тайны, которые одна страшнее другой. Однако невозможно хранить секреты вечно и когда-то все же приходится вытащить их на свет.

По сюжету в лесу случайно находят тело работницы почты, которая много лет назад ушла на работу, но пропала. Найденные письма отправляют адресатам и выясняется, что главная героиня Даша всю жизнь ждала послания от своего бывшего возлюбленного Олега. Случайное послание меняет буквально всю жизнь молодых людей, ведь 20 лет назад произошло что-то ужасное.

Главную роль в сериале исполнила Екатерина Гусева. По словам актрисы, ее героиня по своей сути обычная женщина, привыкшая искать защиту за крепким мужским плечом. Но ей придется взять себя в руки и научиться быть самостоятельной и сильной, не доверяя никому и полагаясь лишь на себя.

Премьера сериала «Разбитое зеркало» состоится 18 мая в 21:20 на телеканале «Россия».