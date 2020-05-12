Второй сезон сериала «Мандалорец» выйдет вовремя

Эпидемия коронавируса не смогла помешать съемкам второго сезона проекта «Мандалорец». Сериал выйдет точно в срок, осенью 2020 года. Эту информацию сообщил Боб Чапек, исполнительный директор компании Disney. Во время интервью с CNBC он заверил фанатов «Звездных войн», что волноваться не нужно, CoViD-19 никак не повлиял на съемки.

Съемочная команда успела завершить все основные работы до начала карантина, а пост-продакшн отлично проходит в удаленном режиме. Так что уже в октябре зрителей ждут продолжения приключений любимых героев. Примерно так же получилось и с «Черной вдовой», но хотя фильм готов, показывать его просто негде — кинотеатры все еще закрыты.

Подробностей о новых эпизодах «Мандалорца» пока мало, но точно известно, что в проекте появятся новые персонажи, такие, как джедай Асока Тано, Сабина Врен и наемник Боба Фетт.