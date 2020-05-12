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Бесконечный сериал: «Симпсонов» продлили на 32-й сезон

Мультфильм с 1989 года радует зрителей и даже не думает останавливаться.

Бесконечный сериал: «Симпсонов» продлили на 32-й сезон
Симпсоны. Фото: 20th Century Fox Television

Издание DiscussingFilm сообщило о том, что мультсериал «Симпсоны» не собирается заканчиваться. Проект продлили еще как минимум на один сезон, так что зрителей ждет уже 32-я часть приключений. Хотя не совсем понятно, о чем будут новые серии мультфильма, ведь не зря по Интернету уже давно ходит мем о том, что практически все возможные сюжеты и сценарии уже были в «Симпсонах» и придумать что-то новое просто невозможно.

При этом рейтинг всех серий сериала также не радует. Видно, что лучшие дни проекта остались в прошлом, а новые сезоны собирают скорее негативные отзывы от зрителей.

Рейтинг всех серий "Симпсонов"
Рейтинг всех серий «Симпсонов». Фото: IMDB

Напомним, проект Мэтта Грейнинга не прекращается уже с 1989 года. Начало нового сезона прогнозируется на осень 2020 года.

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