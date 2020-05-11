Похищенные кольца и смех за кадром: Юлия Куварзина поделилась секретами «Ворониных»

Сериал «Воронины» наконец-то возвращается на телеканал СТС. Уже начиная с 12 мая зрители вновь смогут встретиться с полюбившимися героями. А вы не забыли, что проекту исполняется уже 10 лет? Актеры настолько вжились в свои роли, что зрителям бывает сложновато представить их в каких-то других образах. Журналистам портала Teleprogramma.pro удалось пообщаться с Юлией Куварзиной, которая раскрыла секреты съемок «Ворониных».

Как объяснила актриса, съемки в проекте подарили ей буквально море искреннего смеха, ведь коллектив умел пошутить так, что съемки приходилось останавливать, пока главные герои не успокоятся. Однако смех не всегда полезен, Куварзиной пришлось три раза обновлять грим, а также крупный план превратился в дальний — все из-за того, что перестать хохотать было невероятно сложно. Так что кадр был слегка испорчен, но никто не остался в обиде.

Юлия также смогла ненароком умыкнуть со съемочной площадки два кольца, обручальное и с бриллиантом. Разумеется, все произошло случайно, актриса просто забыла в последний съемочный день взглянуть на руки и вернуть реквизит.