Клоун стал грабителем: Билл Скарсгард сыграет роль исторического преступника

Актер уже запомнился зрителям в роли маньяка в экранизации романа Стивена Кинга «Оно».

Актер Билл Скарсгард, исполнивший роль жуткого клоуна в ужастике «Оно», получил роль шведского преступника Кларка Олофссона в новом шестисерийном сериале от Netflix.

Скарсгард снимется в «Кларке», автобиографии Олофссона, в которой осужденный наркоторговец и грабитель банков размышлял о своих преступных деяниях. Именно Олофссон положил начало термину «стокгольмский синдром», в рамках которого заложники часто привязываются к своим похитителям.

Как объяснил сам Скарсгард, Кларк Олофссон — это, одновременно к счастью и к несчастью, один из самых колоритных людей в Швеции. По мнению актера, съемочная группа сможет рассказать эту историю с темпом и безумием, которые телевидение раньше не видело.