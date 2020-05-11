«Мое уважение к Чулпан безмерное»: Морозов вспомнил съемки в «Зулейхе» с Хаматовой

Актер Евгений Морозов, который прославился благодаря роли красноармейца Игнатова в нашумевшем сериале «Зулейха открывает глаза», стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он вспомнил свою роль в картине и работу со звездными актерами. В частности, с Чулпан Хаматовой.

«Мое уважение к Чулпан безмерное. Я всегда восторгался ей. Сначала был страх перед ней, но потом все прошло. Я очень волновался на сцене, когда спускаюсь с корабля. Я должен был играть пьяного. И орать на знаменитых актеров. Ко мне тогда подошел Сергей Маковецкий и сказал: «Женя, ты отличный актер. Ты просто умница». Он повернулся к съемочной группе и сказал: «Давайте Женю поддержим». Он ко мне подошел и поцеловал в лоб. Дальше я уже не боялся ничего». Евгений Морозов

Как отметил актер, он великолепно себя чувствует после выхода картины «Зулейха открывает глаза». «Для меня это новая реальность. Мне это нравится. Я не обратил внимание на критику. Про Чулпан много писали. Меня мало кто знает. Но все равно положительных отзывов было больше», — сказал он.

При этом Морозов признался, что сначала хотел отказаться от роли. «Я ничего не знал об этом романе. Даже уехал из города, когда мне первый раз предложили сыграть в фильме. Через месяц я вернулся и меня позвали на кинопробы. Режиссер, когда сказал, кто будет играть в картине, меня удивил. Я чуть не упал. Там столько известных актеров», — заявил Евгений Морозов.