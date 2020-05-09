Звезда фильма «Диверсант. Крым» Ангелина Стречина: «В первый раз меня не взяли на роль»

9 мая Первый канал покажет третью часть сериала «Диверсант. Крым». Премьера картины состоялась в 2004 году, и он стал одной из самых высокорейтинговых киноисторий на телевидении.

В этот раз режиссер Дмитрий Иосифов щедро смешал жанры приключения, боевика, шпионского триллера и показал Великую Отечественную войну 1942 года под южным небом. Разведка и партизаны, виртуозные боевые операции и ранения, любовь и дружба, честь и предательство – зрители сами расставят приоритеты.

Исполнительница одной из главных женских ролей актриса Ангелина Стречина поведала Teleprogramma.pro о том, в какой чудесной атмосфере рождался проект, о любви к Крыму, зубрежке немецкого языка для съемок, пользе пирожных и о семейной традиции празднования Дня Победы.

— Если воплощенная вами княжна Тараканова – персонаж совсем далекого прошлого, то ваша героиня в сериале «Диверсант. Крым» — ближе и понятнее. Сняться в фильме о Великой Отечественной войне – для вас определенный челлендж?

— Тема войны тяжела и непроста для каждого человека на земле, мне кажется. И не важно, какой профессией ты занимаешься. Эта тема попадает тебе прямо в сердце, особенно в нашей стране. Когда тебе предлагают сыграть в военном фильме, то это огромный подарок. Время идет, что-то забывается, многое меняется, и как важно напоминать о том, что было тогда. Мы – не такие, какими были люди в то время, мы сильно отличаемся. Мир шагнул вперед в плане скорости: мы даже говорим быстрее.

— Как роль оказалась в вашей жизни?

— Я уже работала с режиссером Дмитрием Иосифовым на съемках сериала «Екатерина. Самозванцы». Когда меня пригласили на кастинг сериала «Диверсант. Крым», было уже не так страшно, но в первый раз меня не взяли.

Причем я помню свои ощущения двухлетней давности, как я хотела попасть в сериал. Потом вдруг меня снова вызвали на пробы, и я подумала: «Вот сейчас могу сыграть!». Жизненный опыт имеет большое значение. Мир в 19 лет и в 23 года воспринимается по-разному. Пробы длились несколько месяцев: на студии в Останкино, самопробы из Киева. Случился волнительный момент: мне ночью написали в мессенджере прислать пробы с правками. И куда было деваться, срочно записала другой вариант! Мы действительно много думали, как преподнести мой персонаж.

— И кто же он?

— Ее зовут Лиза, но на площадке мы называли ее «Лизхен». У нее есть сестра Марго, обе – русские немки. Лиза – медсестра, положительная, чистая, открытая, умеющая радоваться простым вещам и явлениям – яблоку, дождю. Она – словно антипод всего происходящего. Мы с режиссером старались добавить света и жизни в картину, которую смело могу назвать «мужским кино».

— Бытовая сторона военной жизни вас, как девушку эпохи диджитализации, крепко впечатлила?

— Не только во мне живет страх войны, поэтому все, что с ней связано, вызывало страх и на съемках. При этом я осознавала, что я всего лишь изображаю обстоятельства, прихожу на работу в декорации. Но когда на какую-то долю секунды понимаешь, что люди так жили… Я так и не дочитала «Блокадную книгу» Даниила Гранина и Алеся Адамовича. Это невыносимо, необъяснимо и невозможно понять, как люди могли выжить, победить и жить дальше. Это чудо!

— Съемки давались невероятными усилиями?

— Я приходила на площадку и вдохновлялась всем и вся. Изнутри шла легкость благодаря атмосфере на площадке, благодаря команде. Все настолько хорошо работали, так выкладывались, находились в таком контакте друг с другом, что я чувствовала себя в своей тарелке. И с таким не столкнулась: сколько тебе лет? Где ты работала? Мы творили, делали одно дело. Роль была на немецком, и все отнеслись с пониманием того, что я не знаю этот язык, и нужно время подготовиться, что я коряво произношу какие-то слова. Немцы, которые работали вместе с нами, говорили: «Мы не понимаем, как можно выучить русский язык. А вы учите немецкий!». С любовью вспоминаю все моменты.

— Сериал, рожденный в любви…

— Точно! Все сложилось в первый же съемочный день. У Лизы с сестрой Марго, которую замечательно играет Дарья Жовнер, сцена на немецком. При этом ни я, ни она не знаем немецкого, только что познакомились. В массовке – человек пятьдесят, сцена гигантская, мы сидим, жмемся, нервничаем, мерзнем. И вдруг нам приносят пирожные. Я очень люблю сладкое, и настолько, видимо, ими была поглощена, что Даша начала надо мной подтрунивать: «Да ты маленький слоник! Тебе лишь бы поесть». Я даже не поняла, откуда у нее это родилось, но мы сразу сдружились, появилось чувство легкости. Потом снимали сцену, в которой я непонятно как оказалась в разных ботинках, которые мне еще и велики были, и гремели, спадая. К тому же у одного каблук был выше, у другого ниже. И когда побежала к Даше, она так вздохнула: «Слоник ты мой, слышу, как ты бежишь». И мы ухохатывались!

— Чем Крым очаровал?

— Я невероятно люблю Крым. Моим главным занятием на досуге были прогулки. Выходишь из гостиницы, запоминаешь дорогу, чтобы не потеряться, и просто идешь куда глаза глядят. Кругом красота – море, небо, лица людей.

— А до карантина оставалось три месяца… Фильмы о войне в изоляции смотрите для поднятия духа?

— В этом вопросе я ориентируюсь на вкус моих родителей. Для них важные фильмы о войне «А зори здесь тихие», «В бой идут одни «старики» и «Они сражались за Родину».

— В вашей семье принято отмечать 9 мая?

— Несомненно. Помню, как в детстве постоянно была занята в школе, на тренировках, и в выходные любила выспаться. Но 9 мая, в выходной день, нас родители поднимали смотреть парад на Красной площади. И весь день мы вспоминали истории наших родственников. Когда появилась возможность выезжать в Москву всей семьей, то мы обязательно принимали участие в акции «Бессмертный полк». Это возможность лишний раз сказать «спасибо» всем тем, кто воевал, за то, что мы сейчас мирно живем.

— В этом году «Бессмертный полк» пройдет онлайн. Вы примете участие?

— Да, меня пригласила одна интернет-платформа, я начала собирать информацию. Конечно, это совсем другие ощущения по сравнению с тем, когда ты идешь по центру Москвы с тысячами людей рука об руку.

Я хотела бы поздравить всех читателей и зрителей с праздником Победы советского народа над фашистской Германией. Какое счастье, что все мы можем отмечать этот день. Пусть наши потомки всегда будут помнить об этом великом Дне Победы!