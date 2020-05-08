«Это роль, для которой я был рожден»: Маколей Калкин ждет сцену секса с Кэти Бейтс

Актер Маколей Калкин после своей легендарной роли в фильме «Один дома» отошел от кинобизнеса и забросил карьеру актера. Однако недавно стало известно, что звезда вновь появится в крупном проекте, ему досталась роль в сериале «Американская история ужасов».
Шоуранер Райан Мерфи поделился с журналистами издания Enews информацией о том, как же ему удалось привлечь к работе знаменитость.
Все оказалось очень просто: Калкин схватил ручку и подписал контракт сразу после того, как узнал, что его персонажу предстоит постельная сцена с актрисой Кэти Бейтс. Напомним, в этом году женщине исполнится 72 года.
Как объяснил Мерфи, он не дает актерам читать сценарий во время утверждения на роль, но для Маколея он сделал исключение.
«Похоже, это роль, для которой я был рожден», — сообщил Калкин, узнав о намечающейся сцене секса.