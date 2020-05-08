«Это роль, для которой я был рожден»: Маколей Калкин ждет сцену секса с Кэти Бейтс

Актер Маколей Калкин после своей легендарной роли в фильме «Один дома» отошел от кинобизнеса и забросил карьеру актера. Однако недавно стало известно, что звезда вновь появится в крупном проекте, ему досталась роль в сериале «Американская история ужасов».

Шоуранер Райан Мерфи поделился с журналистами издания Enews информацией о том, как же ему удалось привлечь к работе знаменитость.

Все оказалось очень просто: Калкин схватил ручку и подписал контракт сразу после того, как узнал, что его персонажу предстоит постельная сцена с актрисой Кэти Бейтс. Напомним, в этом году женщине исполнится 72 года.

Как объяснил Мерфи, он не дает актерам читать сценарий во время утверждения на роль, но для Маколея он сделал исключение.