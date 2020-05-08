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Гей-активисты в СССР: Александр Роднянский раскрыл подробности нового проекта

По словам продюсера, скандальная история будет основана на реальных событиях.

Гей-активисты в СССР: Александр Роднянский раскрыл подробности нового проекта
Александр Роднянский. Фото: Веленгурин Владимир / Архив "КП"

Известный продюсер Александр Роднянский в своем личном аккаунте в Instagram объявил о начале работы над новым, весьма неоднозначным проектом, сериалом под названием «Красная радуга».

Сюжет будет крайне неожиданным — это будет история о том, как в СССР привезли немецких гей-активистов. Да, основан проект будет на реальных событиях. Как объяснил сам продюсер, сценаристом выступит некая загадочная персона родом из Британии.

По словам Роднянского, в 1978 году секретарь ЦК КПСС увидел на митинге в ФРГ группу крайне активных молодых людей, которых он по ошибке принял за коммунистов. Он пригласил их приехать в Москву, на тот момент не подозревая, что гости окажутся гей-активистами.

Продюсер отметил, что «Красная радуга» прежде всего покажет нетерпимость к людям, не похожим на большинство. Точной даты выхода проекта пока нет.

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