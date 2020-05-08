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В поисках приключений: фильм «Сокровище нации» превратится в детский сериал

Сценарий нового проекта в разработке, а главную роль точно не исполнит Николас Кейдж.

В поисках приключений: фильм «Сокровище нации» превратится в детский сериал
Кадр из фильма "Сокровище нации". Фото: Walt Disney Pictures

Хорошие фильмы могут превратиться в полноценный сериал — это правило подтвердил продюсер Джерри Брукхаймер. Картина «Сокровище нации» уже точно станет многосерийным проектом, а планы на третий фильм совсем скоро станут реальностью, сценарий уже в процессе разработки.

Как сообщает издание Collider, сериал будет рассчитан на более молодую аудиторию и выйдет на Disney+, так что главную роль точно исполнит не Николас Кейдж. Хотя никто не отрицает появление актера в эпизодических моментах.

Для сериала уже создали сценарий пилотного эпизода, а также план развития сюжета, так что осталось найти актеров и приступить к съемкам. Разумеется, это станет возможно лишь после окончания пандемии.

Напомним, «Сокровище нации» рассказывает о группе искателей приключений, которые ищут древние артефакты (обязательно связанные с Америкой) и время от времени сталкиваются со злодеями, желающими эти ценности заполучить и продать. Эдакая современная версия «Индианы Джонса» с Николасом Кейджем в главной роли.

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