«Помню 1 сентября 1941 года»: Николай Добронравов поделился воспоминаниями о войне

Поэт вместе со своей супругой Александрой Пахмутовой стал автором главной музыкальной темы проекта «Курская дуга», идущем в эфире Первого канала.

В среду, 6 мая, на Первом канале состоялась премьера нового многосерийного фильма «Крепкая броня» от режиссера Юрия Лейзерова. Проект затрагивает битву на Курской дуге, а также показывает ценность важных человеческих качеств, которые часто размываются во время войны.

Примечательно, что главную музыкальную тему проекта создал творческий семейный дуэт. Композитор Александра Пахмутова и поэт Николая Добронравова снова удивили удивительным лиризмом и проникновенностью своего музыкального произведения.

Журналистам портала Teleprogramma.pro удалось задать музыкантам несколько вопросов о новом фильме и о работе над музыкальной темой к нему.

Как объяснила Александра Пахмутова, сочинить композицию для музыкантов было большой честью. Тем более, что ранее музыкальные произведения об этом сражении не создавались, а сохранить память для будущих поколений очень важно. Николай Добронравов во время войны был еще совсем ребенком, но хорошо помнит информационные донесения с фронта, особенно с Курской дуги. Тяготы выживания во время боевых действий для него совсем не в новинку, он помнит много бомбежек.