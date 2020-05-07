Десятый сезон «Американской истории ужасов» могут отложить на год

Сериал должны были снимать весной и летом, но все испортила пандемия коронавируса.

Эпидемия коронавируса продолжает сильно менять планы киноделов. Фильмы и сериалы переносятся, а кинотеатры, кажется, в последний раз открывали свои двери в прошлом веке. Эти негативные последствия пандемии коснулись и популярного проекта «Американская история ужасов».

В своем интервью для издания The Wrap создатель сериала Райан Мерфи заявил, что юбилейный, десятый сезон, возможно придется сильно изменить. Все дело в том, что съемки должны были проходить в теплое время года, постер и тизер активно намекали именно на это. Однако весна почти прошла, скоро лето, а коронавирус продолжает блокировать весь процесс.

Как объяснил создатель шоу, он пока не знает, как решить эту проблему. Можно либо перенести съемки почти на год, либо полностью изменить сценарий.

Напомним, проект «Американская история ужасов» был официально продлен до 13 сезона. По информации режиссера, в 10 сезоне в актерский состав должен войти Маколей Калкин.