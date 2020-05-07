«Сошлись все пазлы»: как коронавирус «помог» сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!»

На видеосервисе Premier прошла презентация сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», а уже скоро фильм покажут и на ТНТ.

Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» о лихих 90-х годах совсем скоро покажут на ТНТ. Автор идеи, продюсер Антон Щукин и его режиссер Илья Аксенов рассказали Teleprogramma.pro, что фильм шел к своему зрителю около 10 лет. Именно столько понадобилось создателям сериала, чтобы их проектом всерьез заинтересовались продюсеры.

Как метко выразился сам Антон, раньше «их не пускало время». А теперь же сошлись все пазлы. На фоне ситуации с коронавирусом, породившим экономический кризис и безработицу, сериал о 90-х будет выглядеть особенно актуально и злободневно.

По словам Антона Щукина, раньше режиссеры в основном снимали фильмы о взрослых, переживающих непростую эпоху. В сериале же «Мир! Дружба! Жвачка!» угол зрения сместился на мир подростков, которым предстоит искать себя, свое предназначение в этой жизни и конечно, взрослеть на фоне развала страны.

Отцы и дети

Большинство артистов фильма родились уже в 2000-х и о том сложном времени знают только по рассказам пап и мам и фильмам.

«Чтобы вжиться в роль, я консультировалась с родителями. Настраивалась на ту атмосферу, слушая песни Уитни Хьюстон, «Кар-Мэн» и прочих звезд той эпохи. И эта музыка оказалась мне очень близка», — рассказывает исполнительница роли Жени Валентина Ляпина.

А вот Егор Губарев, сыгравший Саньку Рябинина, вдохновлялся многочисленными фильмами, рассказывающими о лихолетье. И в числе своих любимых картин он назвал «Бумер» Петра Буслова.

Актриса Ксения Каталымова, сыгравшая маму Саньки, 90-е застала в подростковом возрасте. Тогда она бегала на дискотеки, влюблялась в самых ярких пацанов и мечтала быть вокалисткой. Уже в тот период Ксения ездила со своим музыкальным коллективом по разным странам. Одна из таких поездок навсегда врезалась в ее память.

«Приехав в Австрию в 1992 году, я увидела совершенно другой мир, — вспоминает Ксения. – Куча товаров на прилавках, чистые улицы, рождественские базары… Когда же я вернулась обратно, мне не хватало эмоционального восприятия всего происходящего».

Кстати, говоря о сериале «Мир! Дружба! Жвачка!», Ксения посоветовала не заострять внимание на теме 90-х. Ведь проблематика любого времени примерно одна и та же: вопрос денег, воспитания и неудовлетворенностью жизнью.

Актер Степан Девонин, сыгравший папу Саньки, честно признался, что в 90-е годы учился в младших классах, собирал бутылки, а на вырученные деньги покупал сигареты. А еще Степан рассказал, что в тот период жил в поселке городского типа в Смоленской области, и ему в память врезался эпизод появления на улицах первого BMW.

А что вы помните о тех временах?