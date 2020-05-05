«Офис» за пределами планеты: в Сети появился первый тизер сериала «Космические силы»

Шоуранером проекта стал создатель проекта «Офис» и исполнитель главной роли Стив Карелл.

Студия Netflix подготовила приятный сюрприз для любителей сериалов про космос и… проекта «Офис». В Сети появился первый тизер «Космических сил», главную роль в котором исполняет неподражаемый Стив Карелл.

Сюжет расскажет историю генерала Марка Нэйрда, который против своей воли становится главой космических сил Америки. Цели перед ним стоят глобальные — добиться превосходства США в гонке вооружений, а между делом как-то вновь доставить астронавтов на луну.

В главных ролях снялись Лиза Кудроу из «Друзей», Бен Шварц («Соник в кино»), Фред Уиллард («Сообщество»), Ноа Эммерих («Американцы»), Тоуни Ньюсом («Две девицы на мели»), а также Джон Малкович.

Создателями проекта выступил Грег Дэниэлс, который уже зарекомендовал себя в сериале «Офис», а также Стив Карелл.