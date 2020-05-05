«Совершенно экспериментальное»: Александра Ребенок раскрыла детали работы с Константином Богомоловым

39-летняя актриса Александра Ребенок раскрыла детали сотрудничества с Константином Богомоловым. Напомним, режиссер начал снимать актуальный в условиях коронавируса сериал «Безопасные связи». Его особенность заключается, в первую очередь, в формате работы – каждый из артистов исполняет свою роль дистанционно, из собственного дома или квартиры.

Сыгравшая одну из главных ролей Александра поделилась с порталом Teleprogramma.pro своими впечатлениями. Так, например, Ребенок отметила, что в отличие от других кинопродуктов, актеры не знают, как будет развиваться сюжет уже в следующей серии. Богомолов выдает инструкции на один съемочный день. Кроме того, сам Константин не присутствует на площадке, а все отснятое монтируется сразу после записанных дублей. Ожидают зрителя и неожиданные сюжетные повороты – так, например, у экранного мужа Александры – Никиты Ефремова вдруг обнаруживается любовница.

больше по теме Концентрация на диалогах: Богомолов снимет сериал в формате скринлайф Режиссер объяснил специфику своего нового проекта.

«Эта работа – нечто новое, совершенно экспериментальное. Конечно, можно пересмотреть старые любимые фильмы, старые сериалы, классику. Но всегда хочется и что-то свеженькое, и наш проект – как раз из таких», — подытожила она.