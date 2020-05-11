Люди в масках, респираторы, санитайзеры: актеры «Реальных пацанов» рассказали о закулисье нового сезона

С 12 мая на ТНТ стартует новый сезон уже полюбившегося многим сериала «Реальные пацаны»! Старые герои будут снова попадать в запутанные истории.

Последний сезон, напомним, закончился тем, что бизнесмен Иваныч с женой Ларисой без вести пропадает в открытом море в Испании. Тела пассажиров судна обнаружены не были и после нескольких недель поисков спасательная операция прекратилась.

Нотариус собирает в доме Иваныча всех его родственников и сообщает, что главным наследником империи Оборина становится… Колян Наумов. Но Иваныч не был бы Иванычем, если бы даже в такой ситуации не затроллил своего зятя.

Колян получит огромное состояние только в том случае, если сможет победить в одном из турниров ММА (Смешанные боевые искусства – прим. Ред.).

В преддверии премьеры, журналисты Teleprogramma.pro пообщались с актерами сериала – Марией Скорницкой и Владимиром Селивановым – о съемках в новом сезоне.

— Новый сезон в основном мы снимали в Подмосковье: Балашиха, Люберцы, деревня Жабкино, — рассказывает Мария. – Также в этот раз было много съемок в павильоне — например, наша с Эдиком квартира. Еще мы должны были снимать сцену в аэропорту «Жуковский», но в связи с известными событиями, съемку перенесли в павильон.

— А сервис Вована и Антохи, который территориально был расположен в Балашихе, сейчас переехал в Москву, — добавляет Владимир.

— «Реальные пацаны» — комедийный сериал. Наверное, на съемках было много смешных случаев?

— Были, скорее, экстремальные случаи, — продолжает Мария. — Когда на площадке люди в масках, респираторах, вокруг санитайзеры… Ты как психопат постоянно протираешь руки, телефон, а когда подсыхает — наносишь крем.

Мне кажется, что все немного чокнулись. С одной стороны, сильного страха нет, но ситуация напрягает. Этот сезон нам точно запомнится.

— Признайтесь честно – кричал ли на вас режиссер?

— Бывает, что у Жанны (режиссер Жанна Кадникова), например, на площадке какие-то технические сложности, а мы — актеры, на этом фоне продолжаем дурачиться, — отмечает Селиванов. — Ну и тогда мы сразу умолкаем и понимаем, что лучше вести себя потише.

А так, что касается творческой части, то все и всегда спокойно, мы находим общий язык и понимаем задачу режиссера. Актеры — они, как дети. На площадке работает много цехов: грим, костюмы и другие, а мы, актеры, как баловни — за нами ухаживают, с нами носятся.

Все это создает на площадке благоприятную среду, когда ты думаешь только о творчестве, забывая про какие-то бытовые моменты. Но есть и другая сторона — ты начинаешь заигрываться, дурачиться, и когда возникает какой-то сложный момент, когда надо поторопиться, чтобы свет не ушел, например, тогда могут попросить быть пособраннее.

— Да-да! У режиссера просто королевское терпение, — добавляет Мария. — Иногда очень тяжело приходится и с актерами, и с массовкой.

Бывает, что новые актеры стараются немного выделиться, предлагают свои варианты сцены: «А может быть мне сыграть так, а может быть вот эдак?». Жанна спокойно отвечает, что у нас все просто.

Как у нее на всех на нас хватает терпения? Она не кричит, но может сказать свое весомое слово. Мне с ней очень комфортно работать на площадке.

— Чем кормили вас на съемках?

— Кинокорм это отдельная тема, — продолжает Маша. — Чем бы не кормили, от такой еды тебе через некоторое время в любом случае станет плохо. На площадке постоянно есть бутерброды, перекусы, овощи, фрукты.

Все как всегда: суп, второе, салат… Правда, у нас, в отличие от большинства съемочных площадок, тарелки не одноразовые. Приборы и посуда — человеческая.

— За столько сезонов подружились с кем-нибудь из актеров домами?

— Да, я близко дружу с Колей, с Зоей Бербер, — отвечает Владимир. — У Зоиной дочки я — крестный. Ну, Антошка, конечно же, Стас Тляшев, играющий роль Эдика.

— А с кем вообще не сошлись характерами?

— Мне кажется, что у нас нет таких актеров, с кем бы могли не сложиться отношения, — отмечает Мария. – Конечно, мы все странные, со своими задвигонами, но при этом адекватные. Кто-то любит пошутить — ну и что, принимаешь этих людей такими, какие они есть.

Да и поругаться у нас даже не получится. Есть актеры, с которыми пересекаешься меньше, с кем-то больше, но никаких конфликтов и неприятия не было.

— Как считаете, будут ли у нового сезона высокие рейтинги? Почему?

— Думаю, что да. Я сама задавалась вопросом — почему на протяжение стольких лет «Реальные пацаны» по-прежнему популярны. Столько же вокруг самых разнообразных проектов, но, тем не менее, люди продолжают нас смотреть.

Новый сезон понравится — Коля становится бойцом, выходит на ринг, очень много забавных моментов с Валей и ее тройняшками, да и у нас с Эдиком намечается сложная ситуация, мы даже поссоримся. Сезон будет интересным, событийным, всем советую его посмотреть, — подытожила Маша.

«Реальные пацаны», с 12 мая в 20:00 на ТНТ