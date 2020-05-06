Звезда фильма «Таисия» Анна Казючиц: «Сцена, где я ножом кромсаю картину – была самой сложной»

7 мая Dомашний покажет 4-серийную мелодраму «Таисия» в премьерной линейке «Фабрика мелодрам». Соперницу главной героини, роковую красавицу Алевтину, сыграла актриса Анна Казючиц.

Ее героиня борется за любовь своего мужа, который решил променять ее на тихую деревенскую красавицу. Мы поговорили с Анной о фильме и ее героине, а также о том, как проходит ее самоизоляция.

— Ваша героиня Алевтина – уверенная в себе властная женщина, в которой кипят страсти. Чем вас зацепила эта роль?

— Если в моей роли нет убийства, отравления, побегов, поджогов, аварий, то мне становится скучно (смеется). Я люблю бурные эмоции своих героинь, будь то злость, ненависть, любовь, ревность.

Чем больше ярких красок в роли, тем больше она мне нравится. Алевтина как раз такая – картины кромсает ножом, дом поджигает, с мужем своим дерется. Такую интересно играть!

— У вас есть с Алевтиной что-то общее?

— Возможность бурной реакции на неприятные события в жизни. Я тоже могу быть очень не сдержана в эмоциях, если мне больно. Но я с эти борюсь (смеется). Всю жизнь занимаюсь самовоспитанием. Стараюсь спокойнее реагировать на разные неприятности, хоть и не всегда получается. Эти эмоции я передаю своим героиням.

Алевтине надо было просто спокойно отойти в сторону, потому что если мужчина решил уйти – он уйдет. И бесполезно ломать и крушить все вокруг, таким способом любимого человека никогда не вернешь. Это и есть ее главная ошибка – что она не поняла бесполезность своих поступков.

— Меня впечатлила сцена, где Алевтина ножом кромсает портрет соперницы. Расскажите, как снимали эту сцену?

— Эта сцена была самой сложной не только эмоционально, но и технически. Надо было все снять с одного дубля, так как картина у нас была в одном экземпляре. Второго шанса ее уничтожить бы не представилось.

У нас стояла задача действовать слажено и сделать все идеально за один дубль. Все очень волновались, мы долго репетировали: я пальцем изображала, как буду ее резать, потому что попадать надо было точно в определенные места, которые бы оператор не упускал из виду.

Но страшно было только начать. Зато когда сцену сняли — такое облегчение всех накрыло! Я просто выдохнула! Восторг!

— Фильм снимали в лесу. Расскажите, как вам жилось в деревенских условиях, оторванных от цивилизации?

— Съемки принесли много хороших впечатлений и от мест, и от замечательной команды, и от яркой роли. Фильм снимался в заповедных местах на границе Беларуси и Украины.

Жили мы в городе Славутиче, который был построен для ликвидаторов Чернобыльской АЭС. Весь городок можно за 20 минут пешком обойти, там даже общественного транспорта нет.

От Славутича до места съемок мы ехали в заброшенную деревню на берегу Днепра. Сказочные места! Та деревня, в которой мы снимали, была совершенно заброшенная. Местных жителей я там не видела.

Но от этого места выглядят совсем заповедными – там такие песчаные обрывы с гнездами стрижей, настолько крутые, что невозможно спуститься вниз к реке. Удивительно красиво.

Но есть свои недостатки – комары, мошки, которые всегда не дают спокойно жить на съемках в лесу, в деревне. Приходится брызгаться специальными средствами.

Ну и условия для жизни спартанские. Это в советские времена артистов расселяли в дома местных жителей. А мы в эту деревню приезжали только на смену. И уезжали ночевать в Славутич.

Слава Богу, что есть актерские вагоны, гримерные, где возможно привести себя в порядок. Самой сложной была сцена, в которой моя Алевтина поджигает дом своей соперницы.

На улице стояла сильная жара, с меня пот тек ручьями, кроме того, мне очень неудобно было проделывать все на каблуках. Но зато это работало на состояние героини.

— Но были, наверное, и плюсы: походы за грибами, ягодами…

— Такова моя актерская доля, что в обед, когда вся группа купалась в Днепре, я могла только наблюдать за их весельем. Потому что на мне был надет белый костюм и наложен грим, который мне надо было беречь.

И, пока вся съемочная группа получала удовольствие от общения с природой – ходили за грибами, купались, наслаждалась летом и теплом, я не могла себе этого позволить.

Ни разу не искупалась в чудесном Днепре, могла только смотреть на него. Но мне было и так хорошо, такую красоту редко где увидишь.

— Как работалось с партнерами по съемочной площадке? Как находили общий язык с режиссером?

— Я люблю приезжать на съемки в Киев – это всегда приятные встречи с коллегами, причем не только с режиссерами, но и с гримерами, костюмерами, другими членами группы.

В этот раз я очень рада была снова поработать с Женей Нохриной, исполнительницей роли Таисии. Мы с ней уже снимались в совместном проекте и сохранили теплые отношения.

По сюжету наши героини – враги, и в кадре мы рычим друг на друга, а за кадром – весело хохочем. С режиссером работалось легко, мы быстро нашли общий язык и совпали во взглядах на мою Алевтину.

— Вы чаще играете таких героинь – жестких, властных, опасных. Не устали от этого амплуа? Не хотите перейти на роли нежных, ласковых героинь?

— Вот уж нет. Я всегда любила характеры и образы, этому нас учили в Щукинском училище. Остро-характерные героини с подлинными переживаниями мне нравятся больше, чем лирические, несчастные, брошенные на вокзале беременные. Это – не мое. Я люблю то, за чем можно спрятать нежную душу.