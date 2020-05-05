Первая роль на телевидении: Николас Кейдж станет главным героем сериала «Король тигров»

Актера Николаса Кейджа нельзя назвать счастливчиком: его последние роли в кино, скорее всего, далеки от идеала, а последний брак продержался лишь несколько дней. Однако трудно игнорировать его актерское мастерство, которое, правда, он показывал в основном в фильмах из далеких 90-х. Но судьба решила дать Кейджу новый шанс.

Актер предстанет перед зрителями в роли Джо Экзотика, главного героя невероятно успешного шоу «Король тигров», созданного Netflix. Новый сериал будет состоять из восьми серий и снят на основе оригинальной статьи издания Texas Montly.

Сюжет расскажет историю владельца огромного заповедника с экзотическими хищниками, который пытается закрыть экоактивистка. Экзотик при этом решил избавиться от проблемы кардинально — нанял наемного убийцу, за что и сел в тюрьму, где находится и по сей день.

Напомним, ранее Кейдж избегал появляться на телевидении и снимался лишь в полнометражных фильмах, сообщает издание Variety.