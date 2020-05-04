Вампир возвращается: AMC показал новый трейлер второго сезона проекта «Страна Рождества»

Телеканал AMC показал первый трейлер второго сезона проекта NOS4A2 (в русской локализации «Страна Рождества»). Первоисточником популярного сериала стал одноименный роман Джо Хилла.
Сюжет рассказывает о приключениях девушки по имени Вик, которая противостоит злой сущности в лице Чарльза Мэнксома. Антагонист занимается похищением детей, после чего увозит их в другой мир и питается их жизненной силой.
Роль главного злодея вновь доверили актеру Закари Куинто. Ему не привыкать играть злодеев, в популярном сериале «Герои» он также представ в роли главного антагониста проекта, высасывающего силу у супергероев.
Премьера второго сезона «Страны Рождества» запланирована на середину лета этого года.