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Вампир возвращается: AMC показал новый трейлер второго сезона проекта «Страна Рождества»

Злодей вновь будет похищать детей в страну грез, из которой нет дороги назад.

Вампир возвращается: AMC показал новый трейлер второго сезона проекта «Страна Рождества»
Кадр из сериала NOS4A2. Фото: AMC

Телеканал AMC показал первый трейлер второго сезона проекта NOS4A2 (в русской локализации «Страна Рождества»). Первоисточником популярного сериала стал одноименный роман Джо Хилла.

Сюжет рассказывает о приключениях девушки по имени Вик, которая противостоит злой сущности в лице Чарльза Мэнксома. Антагонист занимается похищением детей, после чего увозит их в другой мир и питается их жизненной силой.

Роль главного злодея вновь доверили актеру Закари Куинто. Ему не привыкать играть злодеев, в популярном сериале «Герои» он также представ в роли главного антагониста проекта, высасывающего силу у супергероев.

Премьера второго сезона «Страны Рождества» запланирована на середину лета этого года.

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