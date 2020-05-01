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Любовь и предательство: канал «Россия» готовит премьеру нового проекта «Родительское право»

Сериал докажет, что любовь и терпение преодолеют все преграды.

Любовь и предательство: канал «Россия» готовит премьеру нового проекта «Родительское право»
Кадр из сериала «Родительское право». Фото: телеканал «Россия»

Канал «Россия» готовит премьеру нового проекта «Родительское право».

Уже 11 мая зрители со всей страны смогут следить за острыми поворотами сюжета в мелодраме. Главные роли в проекте исполнили Марина Коняшкина, Александр Давыдов, Алексей Демидов и многие другие известные актеры.

Кадр из сериала «Родительское право». Фото
Кадр из сериала «Родительское право». Фото: телеканал «Россия»

Сюжет расскажет историю о студентке, которой привалило нежданное счастье. Случайный роман с сыном крупного строительного магната сулит девушке золотые горы в будущем, однако ее кавалер совсем не настроен на свадьбу и любовь до гроба. Однако внезапная беременность героини все же приводит к свадьбе. Но счастье не бывает вечным и вскоре Лене придется испытать на себе всю боль и страдания этого мира.

Кадр из сериала «Родительское право». Фото
Кадр из сериала «Родительское право». Фото: телеканал «Россия»

По словам режиссер сериала, Николая Борца, главная героиня живет в придуманном мире, в котором любовь способна разрушить все преграды. Фильм в целом не про несчастья и боль, он про умение прощать.

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