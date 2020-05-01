«Я все время под защитой»: Анна Кошмал вспомнила свой роман с оператором из «Сватов»

На фанатской страничке сериала «Сваты» в Instagram появилась архивная запись. На ней актриса, сыгравшая в картине Женю Ковалеву, Анна Кошмал, вспомнила свой роман с оператором из «Сватов».

«Честно говоря, «Сваты» дали мне не только шанс в жизнь, в кино. Это кажется очень странным. Они подарили мне обычное женское счастье. Я все время чувствую поддержку. Я все время чувствую заботу. Я знаю, что рядом со мной человек, который не даст меня в обиду, поэтому мне все время хочется ехать на съемочную площадку. Я все время под защитой. Я очень благодарна ему за это». Анна Кошмал

Отметим, что роман с оператором не привел к свадьбе. Вскоре Кошмал вышла замуж за другого молодого человека. Два года назад украинская актриса стала мамой. Она родила сына Михаила.

Кстати, о том романе Кошмал высказывалась и актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая одну из главных ролей. «Это было романтично. Никто ничего ни от кого не прятал. Дай Бог, чтобы это продолжилось. Люди все время на площадке вместе. Работа – она же объединяет. Бывают, конечно, на площадке сложности, в том числе в любовных и романтических отношениях», — говорила Кравченко о романе Кошмал и оператора.