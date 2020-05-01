«Герои в сериалах под моим именем чуть глупее меня»: Нагиев признался, что играть себя непросто

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев заявил, что ему было нелегко играть самого себя в сериале «Нагиев на карантине», который появился в Сети. По его словам, съемки наложили на него определенную ответственность.

«Герои в сериалах под моим именем всегда чуть глупее, чем я, мне так кажется. И тут надо было сделать смешно, и я совершенно не боюсь быть смешным на экране». Дмитрий Нагиев

Режиссер сериала Сарик Андреасян добавил, что съемки проходили в «боевых» условиях. Все действующие лица сдавали тесты на коронавирус. К счастью, за время работы над сериалом никто не заразился. Андреасян добавил, что члены съемочной группы старались общаться друг с другом как можно реже. Две трети всего времени в кадре был лишь один Нагиев, сообщает РИА «Новости».

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Отметим, что в сюжете сериала «Нагиев на карантине» история ведущего, который последние десять лет работал как проклятый. На карантине он же вдруг понял, что размеренная жизнь и есть счастье, которого он раньше в силу различных причин и обстоятельств не замечал.