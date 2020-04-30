«Персонажи в защитных масках и в противогазах»: «Смешарики» против коронавируса

18 мая сервис «КиноПоиск HD» покажет, во что превратились «Смешарики» за девять лет после выхода своего последнего сезона. Проект наконец-то возродился, вдохнул полной грудью и готовится покорять как малышей, так и взрослую аудиторию. Всего создано 52 эпизода, каждый из которых обещает как встречу с давно знакомыми персонажами. так и с новыми героями.

Как выяснилось, в новых сериях умудрились даже слегка затронуть тему эпидемии коронавируса, хотя мультфильмы были сняты задолго до ее появления. Нам удалось связаться с Юлией Николаевной, продюсером «Смешариков», чтобы уточнить эту информацию.