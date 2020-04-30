Тишина и аллергия: Юлия Снигирь поделилась подробностями о съемках в «Новом Папе»

Юлия Снигирь решила подробно рассказать своим подписчикам в Instagram о съемках в проекте «Новый Папа». Как объяснила актриса, очень важно было соблюдать тишину, а также еще несколько важных и не вполне очевидных правил. Как объяснила Юлия, во время съемок она сама себе запретила пользоваться гаджетами, а особенно смартфоном, для выхода в интернет. Каждую паузу она встречала с музыкой в наушниках. В качестве вдохновения использовались композиции Леонардо Коэна, Людовико Эйнауди и Майкла Наймана.

Также Снигирь отметила, что буквально все члены съемочной группы вели себя очень деликатно и даже в перерывах общались почти шепотом. В российском кино такое можно встретить очень редко. Во время съемок у актрисы началась сильная аллергия, лицо покрылось пятнами, а также чесалось и буквально горело.