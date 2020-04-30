Диверсанты возвращаются: Первый канал подготовил продолжение легендарного сериала

Фильм «Диверсант. Крым» выйдет на экраны уже в начале мая.

Хорошие новости для всех поклонников сериала «Диверсант». Новости о продолжении легендарного проекта ходили уже давно, но недавно стало известно о точной дате выхода фильма.

Оказывается, сериал превратился в полнометражный фильм под названием «Диверсант. Крым», а посмотреть его можно будет уже 9 мая на Первом канале. Правда, учитывая, что фильм разделили на четыре эпизода, его можно назвать и сериалом. Режиссером проекта выступил Дмитрий Иосифов, а главные роли исполнили Кирилл Плетнев и Алексей Бардуков.

Напомним, впервые сериал «Диверсант» появился на телеэкранах в 2004 году, а спустя три года появилось и продолжение под названием «Диверсант. Конец войны».

Создатели «Диверсанта. Крым» обещают, что зрителей ждет сильное визуальное отличие от предыдущих частей проекта, правда, в чем конкретно это отличие будет выражаться, пока не ясно.

Сюжет расскажет о спецоперации в Крыму в 1942 году. Военные консультанты и реконструкторы следили за процессом съемок и подсказывали актерам, как сделать так, чтобы картинка получилась более реалистичной.