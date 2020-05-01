«Вы себя в этом сериальчике узнаете. И некоторое время не сможете спать»: Глуховский о мистическом онлайн-сериале «Топи»

Съемки сериала прерваны из-за самоизоляции, но его создатели уже представили на суд зрителей первый тизер, в котором можно увидеть героев Ивана Янковского и других актеров.

Триллеры и мистика в последнее время пользуются большим спросом среди любителей кино. Очередной кинолентой, которая порадует российских фанатов этих таинственных жанров, станет сериал «Топи», созданный по сценарию Дмитрия Глуховского — автора «Метро 2033» и скандально известного «Текста» с Сашей Петровым в главной роли.

Съемки сериала начались еще до начала пандемии коронавируса и продолжатся сразу после того, как режим самоизоляции будет отменен. Тем не менее, уже сейчас, на промежуточном этапе, создатели картины смогли показать нам первый тизер, а сам Дмитрий Глуховский рассказал о сюжете сериала и о том, почему «Топи» можно будет увидеть лишь в Интернете.

Попытаться убежать от себя и застрять в хтоническом мире

В центре сюжета — пятеро жителей Москвы, парней и девушек, которых жизненные обстоятельства вынуждают покинуть столицу и отправиться в Архангельскую область, в деревню Топи.

У каждого из пятерых своя трагедия, и в этом, далеком от привычной Москвы, месте кто-то из них надеется найти чудо, а кому-то нужны ответы на важные вопросы. Но герои не знали, что эта «топь» засасывает и не отпускает.

«Люди, привыкшие к тому, что все на свете понятно, вдруг оказываются в хтоническом мире русской глубинки, где никакие понятные правила больше не работают. Где они сталкиваются со своими и чужими внутренними демонами и застревают в этих Топях, из которых они смогут выбраться, только если переродятся», – рассказал Дмитрий Глуховский.

Жутковатый тизер пугает еще больше, чем слова писателя. Лес, заброшенные здания, убитые животные, живущие в глуши люди, похожие на сумасшедших — все это заставляет вспомнить то «Груз 200» Балабанова, то американские фильмы ужасов вроде «Техасской резни бензопилой».

Любители пощекотать себе нервы, несомненно, получат удовольствие от просмотра сериала.

Формат не для телевидения

Идея проекта «Топи» принадлежит Дмитрию Глуховскому, режиссером стал Владимир Мирзоев («Время женщин»). Главные роли исполнили Иван Янковский («Текст»), Катерина Шпица («Поддубный», «Экипаж»), Тихон Жизневский («Майор Гром»), Максим Суханов («Олдбой», «Страна глухих»), Софья Володчинская («Преступление»), Анастасия Крылова («Трудные подростки»).

Сериал будет состоять из семи эпизодов, каждый из которых несколько отличается от остальных по жанру. Понятно, что общая тема сериала, кровь и секс не оставляют ему шансов появиться на телевидении. Посмотреть «Топи» можно будет лишь в Интернете — на одной из популярных онлайн-платформ.

«Телевизор такое пропустить вряд ли когда-либо смог, поэтому «Топи» выходят именно на КиноПоиске HD», — сказал Глуховский.

Сериал, если верить автору, должен получиться действительно страшным. При этом в героях, их поступках и переживаниях многие зрители смогут разглядеть свое собственное отражение.

«Вы себя в этом сериальчике узнаете. И еще, я думаю, некоторое время не сможете спать».

Точную дату выхода сериала, состоящего из семи эпизодов, КиноПоиск анонсирует позже. Но уже известно, что премьера состоится осенью 2020 года.