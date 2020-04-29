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«В криминальном мире стали родными»: Махмудов рассказал, как его жизнь изменила «Бригада»

По словам актера, роль наркодельца Джураева прославила его на всю страну.

«В криминальном мире стали родными»: Махмудов рассказал, как его жизнь изменила «Бригада»
Махмудов прославился благодаря "Бригаде"/Кадр из программы "Судьба человека"

Актер Фархад Махмудов, который в сериале «Бригада» в 2002 году сыграл роль наркодельца Джураева, служившего в армии вместе с Сашей Белым, в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как эта роль изменила его судьбу.

Фархад Махмудов. Фото
Махмудова прославила роль в «Бригаде»/Кадр из фильма

По словам актера, режиссер Алексей Сидоров специально для него писал эту роль. Он даже не стал менять ему имя в легендарной ленте.

«Бригада», конечно, перевернула мою судьбу. Собственно, она судьбу всех перевернула, кто в ней снимался. Все ребята в спортивных костюмах и с золотыми цепями считали своим долгом подойти ко мне и похлопать по плечу. В криминальном мире мы все стали родными».

Фархад Махмудов

Как отметила актер, слава сыграла ему не только на руку. В будущем ему в основном предлагали играть только отрицательных персонажей из криминального мира. Впрочем, актер считает, что его карьера все равно удалась.

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