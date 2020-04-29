«В криминальном мире стали родными»: Махмудов рассказал, как его жизнь изменила «Бригада»

По словам актера, роль наркодельца Джураева прославила его на всю страну.

Актер Фархад Махмудов, который в сериале «Бригада» в 2002 году сыграл роль наркодельца Джураева, служившего в армии вместе с Сашей Белым, в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как эта роль изменила его судьбу.

По словам актера, режиссер Алексей Сидоров специально для него писал эту роль. Он даже не стал менять ему имя в легендарной ленте.

«Бригада», конечно, перевернула мою судьбу. Собственно, она судьбу всех перевернула, кто в ней снимался. Все ребята в спортивных костюмах и с золотыми цепями считали своим долгом подойти ко мне и похлопать по плечу. В криминальном мире мы все стали родными».

Фархад Махмудов

Как отметила актер, слава сыграла ему не только на руку. В будущем ему в основном предлагали играть только отрицательных персонажей из криминального мира. Впрочем, актер считает, что его карьера все равно удалась.