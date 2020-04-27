«Что же всех так оскорбило?»: Сергей Миронов выступил в защиту проекта «Зулейха открывает глаза»

Лидер «Справедливой России» не только посмотрел сериал, но и прочел роман Гузель Яхиной.

Скандал вокруг сериала «Зулейха открывает глаза» набирает обороты. Люди призывают режиссера проекта извиниться за любовную сцену в мечети и уверяют, что именно она серьезно оскорбила верующих. Тем временем, в бочке критики нашлась и ложка одобрения. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что все нападки на проект абсолютно не обоснованы.

На своей личной странице в соцсети Facebook он отметил, что после просмотра сериала как будто оскорбились сразу все, но четко никто не может выразить, в чем же проблема. Миронов заметил, что он лично прочел первоисточник, после чего посмотрел сериал и тот ему очень понравился, особенно политик похвалил качество съемки.

«Что же всех так оскорбило? Я читал книгу, мне она очень понравилась, поэтому посмотрел сериал. Снято великолепно», — написал Миронов в Facebook.

Также политик отметил, что актриса Чулпан Хаматова блестяще справилась со своей непростой ролью.