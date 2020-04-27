«Очерняет историю страны»: Генпрокуратуру попросили проверить «Зулейху…»

Глава Комитета Думы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов считает, что на телевидении нельзя показывать картины подобного рода.

Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов попросил Генпрокуратуру изучить нашумевший сериал «Зулейха открывает глаза». Многосерийный фильм вышел на экраны в середине апреля и уже стал едва ли не самым обсуждаемым в информационном пространстве. Так, исполнительница главной роли Чулпан Хаматова подверглась резкой критике со стороны аудитории. Актрису обвиняли в том, что она не говорит по-татарски, вменяли ей возраст, значительно превышающий возраст героини, а также отмечали, что она слишком много молчит. Некоторым не понравился ракурс, в котором создатели ленты решили преподнести историю.

Глава Думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов и вовсе поспешил отправить заявление в Генпрокуратуру с просьбой оценить нарушения. Гаврилов подметил, что фильм порочит фамилии некоторых многоуважаемых муфтиев и, таким образом, оскорбляет чувства верующих.

Обратился политик и в Минкульт.

«Необходимо «прекратить финансирование фильмов, очерняющих историю страны, раскалывающих общество и оскорбляющих верующих, в том числе руководителей религиозных организаций», — приводит цитату из документа РБК.

Гаврилов также подметил, что, по его мнению, недопустимо показывать на телевидении подобный фильм, который искажает реальность и транслирует предвзятость в сложное для страны время, связанное с пандемией коронавируса. В Минкульте запрос пообещали рассмотреть, а также акцентировали внимание, что проведение религиоведческой экспертизы не является компетенцией ведомства.