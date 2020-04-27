«Очерняет историю страны»: Генпрокуратуру попросили проверить «Зулейху…»

Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов попросил Генпрокуратуру изучить нашумевший сериал «Зулейха открывает глаза». Многосерийный фильм вышел на экраны в середине апреля и уже стал едва ли не самым обсуждаемым в информационном пространстве. Так, исполнительница главной роли Чулпан Хаматова подверглась резкой критике со стороны аудитории. Актрису обвиняли в том, что она не говорит по-татарски, вменяли ей возраст, значительно превышающий возраст героини, а также отмечали, что она слишком много молчит. Некоторым не понравился ракурс, в котором создатели ленты решили преподнести историю.
Глава Думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов и вовсе поспешил отправить заявление в Генпрокуратуру с просьбой оценить нарушения. Гаврилов подметил, что фильм порочит фамилии некоторых многоуважаемых муфтиев и, таким образом, оскорбляет чувства верующих.
Обратился политик и в Минкульт.
«Необходимо «прекратить финансирование фильмов, очерняющих историю страны, раскалывающих общество и оскорбляющих верующих, в том числе руководителей религиозных организаций», — приводит цитату из документа РБК.
Гаврилов также подметил, что, по его мнению, недопустимо показывать на телевидении подобный фильм, который искажает реальность и транслирует предвзятость в сложное для страны время, связанное с пандемией коронавируса. В Минкульте запрос пообещали рассмотреть, а также акцентировали внимание, что проведение религиоведческой экспертизы не является компетенцией ведомства.