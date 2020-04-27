«Это только кино»: Маковецкий ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Сериал «Зулейха открывает глаза» продолжает будоражить умы своих зрителей, причем не все остались довольны экранизацией книги. Отдельные жители России даже посчитали оскорблением использование в проекте имен известных мусульманских деятелей, а за любовную сцену в мечети режиссера Егора Анашкина в Сети настоятельно просят извиниться. Свое мнение о сериале высказал и артист Сергей Маковецкий, который также исполнил немаловажную роль в «Зулейхе». Напомним, ранее глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что сериал оскорбляет чувства верующих.
Как объяснил актер изданию РБК, чувства по-настоящему верующих никак нельзя оскорбить простым сериалом.
«И, кроме всего прочего, это только кино», — сообщил артист.
Сериал рассказывает историю татарской крестьянки по имени Зулейха, которая теряет мужа и оказывается сосланной в Сибирь. Главную роль исполнила актриса Чулпан Хаматова, которая в определенный момент съемок даже захотела бросить проект. Всему виной оказалась ссора с режиссером Егором Анашкиным. В чем была суть конфликте неизвестно, но к счастью, его удалось решить мирно.
Тем временем Интернет заполонили мемы, посвященные сериалу. Энтузиасты всеми силами высмеивают критику сериала, также зрители не обошли стороной и актуальную тему коронавируса.