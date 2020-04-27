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«Это только кино»: Маковецкий ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Актер также заметил, что ничто не способно оскорбить истинно верующих.

«Это только кино»: Маковецкий ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Актер Сергей Маковецкий. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Сериал «Зулейха открывает глаза» продолжает будоражить умы своих зрителей, причем не все остались довольны экранизацией книги. Отдельные жители России даже посчитали оскорблением использование в проекте имен известных мусульманских деятелей, а за любовную сцену в мечети режиссера Егора Анашкина в Сети настоятельно просят извиниться. Свое мнение о сериале высказал и артист Сергей Маковецкий, который также исполнил немаловажную роль в «Зулейхе». Напомним, ранее глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что сериал оскорбляет чувства верующих.

Как объяснил актер изданию РБК, чувства по-настоящему верующих никак нельзя оскорбить простым сериалом.

«И, кроме всего прочего, это только кино», — сообщил артист.

Сериал рассказывает историю татарской крестьянки по имени Зулейха, которая теряет мужа и оказывается сосланной в Сибирь. Главную роль исполнила актриса Чулпан Хаматова, которая в определенный момент съемок даже захотела бросить проект. Всему виной оказалась ссора с режиссером Егором Анашкиным. В чем была суть конфликте неизвестно, но к счастью, его удалось решить мирно.

Тем временем Интернет заполонили мемы, посвященные сериалу. Энтузиасты всеми силами высмеивают критику сериала, также зрители не обошли стороной и актуальную тему коронавируса.

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