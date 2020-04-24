«Зулейха» и свои сериалы: что смотрит и советует другим Алика Смехова

Актриса не отстает от кинотрендов и следит за скандалом вокруг экранизации романа Гузели Яхиной.

В период самоизоляции звезды не сидят без дела. За три недели, которые выдались выходными, многие успели привести в порядок свои жилые пространства, изучить не одну книгу рецептов, а также пересмотреть не один сезон сериалов. Популярная актриса Алика Смехова рассказала порталу Teleprogramma.pro, что прониклась судьбой татарской женщины советских времен — она смотрит сериал «Зулейха открывает глаза», который с первого дня премьеры вызывает споры.

А вот поклонникам Смехова советует к просмотру многосерийные фильмы со своим участием — «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…», «Два отца и два сына», «Дневник доктора Зайцевой», а также «Гранд».

«Сейчас, правда, появился уже третий, — отметила актриса. — Мне кажется, что эта комедия очень актуальна для настроения».

Что касается любимых персонажей кино, то у Смеховой это великий комбинатор Остап Бендер, а также Марта из «Сказки странствий».