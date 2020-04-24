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«Самые классные»: Кравченко поделилась кадром со съемок «Сватов»

Зрители с нетерпением ждут возвращения любимого сериала на экраны.

«Самые классные»: Кравченко поделилась кадром со съемок «Сватов»
Татьяна Кравченко кадр из сериала «Сваты»

Татьяна Кравченко поделилась кадром со съемок «Сватов». Напомним, сейчас съемочная группа активно работает над созданием многострадального седьмого сезона. Не так давно Федор Добронравов и Анна Кошмал внесли ясность по поводу присутствия на площадке одной из главных актрис — Людмилы Артемьевой. Артистка продолжит работу над своей ролью, несмотря на появившиеся слухи о конфликте с создателями ленты.

Кравченко решила подогреть интерес аудитории к новому сезону и разместила кадр с площадки. Так в объектив, помимо нее самой, попали Добронравов, Артемьева и Анатолий Васильев. Все они были зафиксированы в образах своих героев.

«А вы тоже любите и ждете «Сватов»?» — спросила она у аудитории.

Люди поспешили поделиться своими ожиданиями от нового сезона. «Ваша четверка — самая классная», «Когда нет настроения, включаю вас смотреть, и все налаживается», «Давайте уже седьмой сезон, устали ждать», «Ждем новых серий», «Эликсир здоровья и хорошего настроения», — сошлись во мнениях они.

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