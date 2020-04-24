«Самые классные»: Кравченко поделилась кадром со съемок «Сватов»

Татьяна Кравченко поделилась кадром со съемок «Сватов». Напомним, сейчас съемочная группа активно работает над созданием многострадального седьмого сезона. Не так давно Федор Добронравов и Анна Кошмал внесли ясность по поводу присутствия на площадке одной из главных актрис — Людмилы Артемьевой. Артистка продолжит работу над своей ролью, несмотря на появившиеся слухи о конфликте с создателями ленты.

Кравченко решила подогреть интерес аудитории к новому сезону и разместила кадр с площадки. Так в объектив, помимо нее самой, попали Добронравов, Артемьева и Анатолий Васильев. Все они были зафиксированы в образах своих героев.

«А вы тоже любите и ждете «Сватов»?» — спросила она у аудитории.

Люди поспешили поделиться своими ожиданиями от нового сезона. «Ваша четверка — самая классная», «Когда нет настроения, включаю вас смотреть, и все налаживается», «Давайте уже седьмой сезон, устали ждать», «Ждем новых серий», «Эликсир здоровья и хорошего настроения», — сошлись во мнениях они.