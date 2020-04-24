Как стать императрицей: в Сети появился новый трейлер сериала «Великая»

Западные киноделы уже не раз снимали сериалы по истории нашей страны. Один из самых популярных таких проектов — «Чернобыль».
И вот оскароносный сценарист Тони МакНамара снял биографическую историю об отношениях императора Петра третьего и его прекрасной супруги, которая вскоре разочаровалась в своем избраннике.
Не стоит ждать от сериала стопроцентной исторической достоверности, зато зрители наверняка увидят изумительные декорации и отличную актерскую игру Эль Фаннинг и Николаса Холта.
Уже сейчас в Сети появился трейлер нового проекта.
Если коронавирус не внесет своих изменений, что маловероятно, сериал можно будет начать смотреть уже в середине мая этого года.