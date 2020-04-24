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Как стать императрицей: в Сети появился новый трейлер сериала «Великая»

Главные роли в проекте исполнили Эль Фаннинг и Николаса Холта.

Как стать императрицей: в Сети появился новый трейлер сериала «Великая»
Скриншот из трейлера сериала «Великая»

Западные киноделы уже не раз снимали сериалы по истории нашей страны. Один из самых популярных таких проектов — «Чернобыль».

И вот оскароносный сценарист Тони МакНамара снял биографическую историю об отношениях императора Петра третьего и его прекрасной супруги, которая вскоре разочаровалась в своем избраннике.

Не стоит ждать от сериала стопроцентной исторической достоверности, зато зрители наверняка увидят изумительные декорации и отличную актерскую игру Эль Фаннинг и Николаса Холта.

Уже сейчас в Сети появился трейлер нового проекта.

Если коронавирус не внесет своих изменений, что маловероятно, сериал можно будет начать смотреть уже в середине мая этого года.

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