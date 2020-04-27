Небо покрасить, торпеду склеить, под водой сыграть сцену: как снимали военный сериал «Черное море»

Журналисты Teleprogramma.pro узнали, что происходило за кадром ожидаемого фильма, который стартует на телеканале «Россия» с 27 апреля.

8 кораблей разного вида, 300 человек массовки, несколько танков – такова отдельная статистика нового остросюжетного шпионского сериала «Черное море» производства кинокомпании Star Media, который стартует на телеканале «Россия» с 27 апреля.

Впрочем, зрителям обещают не только захватывающий экшн на экране, но и волнующие любовные перипетии. Кроме того, режиссер Сергей Щербин надеется, что его фильм поможет зрителям переосмыслить тему кризиса в период коронавируса. Не случайно, что выход картины приурочен к 75-летию победы.

О чем фильм

Действие киноленты разворачивается в 1944 году. По сюжету, фашистские диверсанты-подводники готовят военную операцию по уничтожению кораблей Черноморского флота и Азовской флотилии.

И, чтобы усилить линию местной контрразведки, в Новороссийск приезжает капитан второго ранга Сергей Сабуров. Теперь перед ним стоит задача уничтожить сеть фашистов – диверсантов во главе с агентом Кунцем.

К сожалению, во время одной из операций, спасая Сергея, трагически погибает его друг Егор Солей. Как это часто бывает, окружающие в лице команды Черноморского флота, подсознательно винят во всем Сабурова. В их числе и жена Егора, Елена.

И, хотя все трое были знакомы с детства, молодая женщина не может простить Сергею гибели мужа. Но чтобы победить, вся команда должна забыть о разногласиях и двигаться к общей цели. Удастся ли Сергею Сабурову снова завоевать доверие коллектива и Елены?

Как порт Таганрога превратился в диверсионный центр

Фильм насыщен трюками, погонями, взрывами, опасностями – в общем, всеми теми элементами, которые составляют настоящий экшн.

При создании картины было задействовано 15 каскадеров.

На время съемочного периода – действующий морской порт Таганрога и реальные бункеры 60-70-х годов — были переоборудованы в диверсионный центр фашистов.

В фильме использовались современные корабли, которые с помощью компьютерной графики преображались в морские судна 1940-х годов. По сюжету, один из кораблей взрывается…

Взрывы создавались с помощью пиротехники, правда, для усиления эффекта все же использовались компьютерные технологии.

«Кино в хорошем смысле – это все-таки искусство обмана. Потому что в 2020 году сложно найти корабль 1945 года. И поэтому мы и шли на разные технические ухищрения, — поясняет Сергей Щербин.

… А подмосковный Серпухов — в разбомбленный Новороссийск

Первый блок фильма снимали в Таганроге, для которого характерен южный климат. Погода была очень благоприятной для съемок: голубое небо и температура воздуха, достигающая 35 градусов. Также съемки проходили в Москве, Подмосковье, Ростове-на-Дону и Серпухове.

«Если на юге небо голубое, то в остальной части России оно преимущественно серое. И чтобы картинка была одинаковой, нам приходилось выравнивать эти особенности снова же с помощью компьютерной графики, — объясняет .

В подмосковном городе Серпухове на заброшенном заводе была построена большая декорация разрушенного Новороссийска. Туда представители съемочной группы привезли кучу техники: танки, старые автомобили.

Торпеда своими руками и контрадмирал в советчиках

Художники прорабатывали каждую деталь. Ведь нужно было сделать так, чтобы все объекты, попавшие в кадр, были аутентичными и соответствовали показанному времени.

Например, перед художниками ставилась задача сделать итальянскую управляемую торпеду длиной семь метров, на которой плывут диверсанты, и ребризеры (дыхательный аппарат для подводного плавания — прим. ред.). И с обоими поручениями они, конечно, справились

«Аквалангисты обычно плавают в аппаратах, из которых выходит воздух. А ребризер – это кислородный аппарат закрытого типа, чтобы не было пузырьков, и они не могли выдать диверсантов», — объясняет Сергей Щербин.

Конечно, трудностей на съемках такого крупномасштабного проекта оказалось достаточно.

«Нам нужно было снимать в порту, который является закрытой территорией. Мы долго перегружались с одной баржи на другую. Затем нас на катере отвозили на наш корабль, где базировалась съемочная группа. Кроме того, нужно было успевать все снять, пока не село солнце», — говорит Сергей Щербин.

В одном из эпизодов зритель увидит погоню, где были задействованы танк и мотоцикл. И в ее ходе мотоцикл чуть не столкнулся с танком, но, к счастью, все обошлось.

«Кино, тем более военное, всегда сопряжено с опасностью. Но риск был сведен к минимуму, — отметил исполнитель роли Сергея Сабурова Павел Трубинер.

В качестве консультанта фильма выступил известный контрадмирал.

«Даже когда возникал вопрос: а мог ли обладатель одного чина сидеть в присутствии другого, мы тут же звонили и спрашивали: как он должен был себя вести на самом деле», — поясняет Сергей Щербин.

Кроме того, до съемок в Крыму Павел Трубинер общался с несколькими бывшими военными. Они рассказывали ему о специфике службы на военно-морском флоте. Так что информацию он собирал по крупицам.

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Как уйти на дно красиво

С Павлом Трубинером режиссер Сергей Щербин познакомился непосредственно на съемочной площадке. И был приятно поражен его ответственностью и физической подготовкой.

В сцене, когда герою нужно было достать со дна Черного моря мины, Павел Трубинер погружался на глубину около семи метров. Павел вырос в Крыму, плавать научился еще с детства под строгим руководством деда, а в подростковом возрасте уже начал нырять на большие глубины.

Но, тем не менее, трюк с погружение тоже был сопряжен с определенными сложностями.

«Съемки, конечно, проходили в глубоководном специальном бассейне со специальным оборудованием, — поясняет Павел Трубинер. — Сверху и снизу нас страховали водолазы. Даже при моей специальной подготовке это достаточно тяжело, потому что необходимо задерживать дыхание, а еще при этом что-то увидеть и сыграть. Под водой ничего не видно, к тому же ты ныряешь без маски. Но, тем не менее, это все очень интересно».

Павел Трубинер сыграл в дуэте с Екатериной Вилковой, исполнившей роль Елены. Как оказалось, в послужном списке артистов несколько совместных проектов, поэтому им очень комфортно работалось вместе.

Как признается Павел, попасть в один кинопроект с Екатериной – большая актерская удача. И за период совместной работы артисты научились понимать друг друга с полуслова, полувзгляда.

По словам Екатерины Вилковой, поскольку у Павла Трубинера большой опыт съемок в военном кино, он помогал ей искать «зерно» роли. Елену же Вилкова называет не типичной романтичной барышней, а настоящим героем во всех смыслах этого слова.

Победим и в войне с коронавирусом

Для Сергея Щербина его фильм связан и с личной историей. Два его деда, один из которых пропал без вести, отдали жизнь за Родину во время Великой Отечественной войны.

Режиссер надеется, что его фильм, выходящий в прайм-тайм на телеканале «Россия», поможет зрителям отвлечься от негативных новостей про пандемию.

«Если мы сравниваем коронавирус с войной, то на войне паника недопустима. Надо держать волю в кулаке и не паниковать, а идти вперед, верить и жить, ждать, что все будет хорошо. Я очень надеюсь, что этот фильм позволит зрителю отвлечься от проблем, и получить удовольствие от приключений, которые разворачиваются на экране», — говорит Сергей.

После съемок фильма «Черное море» Сергей Щербин приступил к съемкам комедийного проекта, название которого пока не раскрывает.

Однако коронавирус внес свои коррективы в его планы: проект был заморожен еще на подготовительном этапе, и теперь неизвестно, когда все вернется на круги своя. Убытки от прекращения проекта пока не подсчитывались.

Коварный коронавирус устроил испытание на прочность и для Павла Трубинера.

«Я сейчас не имею никакой работы. Практически копилку разбили», — говорит Павел Трубинер, не теряя все же оптимизма.

На вопрос, чем занимается во время карантина, Павел ответил так:

«Смотрим фильмы, устраиваем с дочерью танцевальные баттлы, рисуем, делаем по дому полезные вещи: что-то ремонтируем, что-то прикручиваем».

С 27 апреля Павел и его семья будут смотреть сериал «Черное море», тем более сейчас, в режиме самоизоляции, можно без проблем собраться у экрана телевизора.

И это очень важно в нынешней ситуации. Ведь фильм Сергея Щербина заставит и юную дочь Павла, и всех зрителей задуматься: если наши деды пережили Великую Отечественную войну, то имеем ли право отступать и сдаваться перед вирусом мы?