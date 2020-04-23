90-е глазами подростков: премьера сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» состоялась в Сети

23 апреля на онлайн-платформе PREMIER состоялась премьера многосерийного комедийного фильма «Мир! Дружба! Жвачка!». Доступны зрителям оказались сразу два эпизода.

Официально презентовать сериал авторы намерены в четверг в 17:00 на PREMIER, участие в онлайн-мероприятии примут и актеры сериала, которые поделятся подробностями со съемочной площадки и расскажут, каково это – вернуться на четверть века назад.

Трогательное и честное, светлое и противоречивое, смешное и непостижимое — время юности для каждого останется самым ярким воспоминанием в жизни. Даже у тех, чья молодость пришлась на суровые 90-е годы. Вместе с нашим государством в конце XX века на пороге перемен оказались подростки – им предстоит повзрослеть и окунуться в настоящую жизнь, полную трудностей, взлетов и падений, предательств и расставаний.

Но это все впереди, а пока в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!» герои полны юношеского задора и веселья. Несмотря на лихолетье.