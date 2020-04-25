«Одиночество сводит их с ума»: как Асмус, Верник и овца сыграли актеров на удаленке

Из-за пандемии коронавируса сериалы про работу в самоизоляции щедро посыпались на зрителя. Мы расскажем о сериале «Беезумие», собравшем звездные имена исполнителей

Несмотря на вынужденную самоизоляцию, в которой мир оказался из-за ситуации с коронавирусом, многие люди продолжают успешно заниматься своей работой. Порой это ухитряются делать даже представители профессий, казалось бы, скованных самоизоляцией по рукам и ногам. К примеру, актеры.

14 апреля зрителям показали ситком про жизнь на удаленке «#СидЯдома» (в ролях — Александр Робак, Олеся Железняк, Анна Михалкова, Гоша Куценко). Было также объявлено о том, что осенью на экраны выйдет комедийный сериал «101 способ на***ть себе» от продюсеров Александра Незлобина и Сергея Светлакова (студия «Свердловск»).

И вот очередной сюрприз — 22 апреля КиноПоиск HD неожиданно представил на зрительский суд комедийный сериал «Беезумие» (да, именно с «бее») об актерах, пытающихся во время самоизоляции поставить спектакль, устраивая репетиции в видеочате.

Жизнь и работа в режиме онлайн

Сюжет восьмисерийной картины весьма оригинален. Известный режиссер Молочников, которого играет актер Александр Молочников, проводит период самоизоляции в другой стране, но при этом очень хочет поставить новый спектакль с участием известных актеров.

Он, а также Кристина Асмус, Игорь Верник, Евгений Стычкин, Максим Матвеев и Аглая Тарасова, тоже сидящие дома, начинают устраивать репетиции удаленно. Дело это оказывается не таким уж легким, тем более что главную роль в спектакле играет живая овца — актриса с очень непростым характером.

В кадр то и дело попадает личная жизнь труппы. Отношения артистов с родственниками, с любимыми, даже секс теперь происходит удаленно. О том, как они это переживут это безумство, мы узнаем, посмотрев сериал.

Комедия от создателей «Триггера» и «Слуги народа»

Автором идеи и креативным продюсером сериала является Александра Ремизова

(«Триггер»), а Александр Молочников, сыгравший роль режиссера, и при создании сериала выступил именно в этом качестве. Сценарий проекта писали Александра Ремизова и Александр Матвеев («Слуга народа») вместе с ребятами из творческого объединения Headlights.

По словам Молочникова, «Беезумие» — сериал об артистах, привыкших работать без выходных, постоянно находиться в центре внимания, а теперь вынужденных сидеть в четырех стенах.

«Одиночество сводит их с ума: они становятся в буквальном смысле безумными и жаждут работать — репетировать, выплескивать актерскую энергию и получать обратную реакцию в виде лайков и комментариев о том, как они прекрасны. Главные герои нашего сериала — известные актеры, и было бы глупо звать на их роль

кого-то другого. Но скажем прямо: не все участники нашего «Беезумия» так же

обезумели. Они играют не столько самих себя, сколько свою пародию», — рассказал режиссер.

Первые две серии фильма уже доступны на КиноПоиск HD, последующие будут выходить каждую неделю. Для новых подписчиков на территории РФ сервис предоставляет бесплатный доступ на 45 дней по промокоду BEEZOOMIE.

Сама пандемия коронавируса, как мы уже писали, тоже может стать темой для новых фильмов и сериалов. По мнению режиссера Сергея Урсуляка, низкокачественные фильмы о CoViD-19 появятся в мировом кинематографе совсем скоро, хорошие — позже. Чтобы снять хороший фильм, нужно сперва подумать, а потом уже снимать», — сказал Урсуляк порталу Teleprogramma.pro.