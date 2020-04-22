За время съемок сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» один из актеров успел повзрослеть

В ближайшее время на видеоплатформе PREMIER состоится премьера нового сериала Ильи Аксенова «Мир! Дружба! Жвачка!». Сюжет ленты перенесет зрителей назад в 90-е, позволив вспомнить о том непростом и противоречивом времени. Для одних сериал станет своего рода ностальгической историей, для других возможностью совершить путешествие в прошлое.

На кануне премьеры многосерийной картины корреспонденты Teleprogramma.pro узнали интересные подробности о съемках проекта. Стоит отметить, что в центре повествования оказались судьбы разных людей: их переживания, взросление, любовь и страдания — поиски своего места в жизни при нетипичных условиях и спорных реалиях.

К слову, съемки ленты «Мир! Дружба! Жвачка!» проходили в двух городах: в Москве и в Туле. Члены актерского состава не стали скрывать, что их рабочие смены длились по двенадцать часов. Но на это никто не жаловался. Переживать все сложности съемочного процесса артистам удавалось благодаря юмору, шуткам и царившей на площадке дружеской атмосферы.

Разумеется, за все это время не обошлось и без забавных казусов. Так, пока длились съемки (сначала снимался пилот сериала. — Прим. ред.) исполнитель одной из главных ролей Егор Губарев (сыграл Сашу Рябинина) успел превратиться из подростка в возмужавшего юношу. Поэтому в отдельных эпизодах зрители могут заподозрить, что актер немножко «другой».