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За время съемок сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» один из актеров успел повзрослеть

Накануне премьеры многосерийной картины корреспонденты Teleprogramma.pro узнали интересные подробности о съемках ленты.

За время съемок сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» один из актеров успел повзрослеть
Съемки сериала "Мир! Дружба! Жвачка" (Фото: Premier)

В ближайшее время на видеоплатформе PREMIER состоится премьера нового сериала Ильи Аксенова «Мир! Дружба! Жвачка!». Сюжет ленты перенесет зрителей назад в 90-е, позволив вспомнить о том непростом и противоречивом времени. Для одних сериал станет своего рода ностальгической историей, для других возможностью совершить путешествие в прошлое.

На кануне премьеры многосерийной картины корреспонденты Teleprogramma.pro узнали интересные подробности о съемках проекта. Стоит отметить, что в центре повествования оказались судьбы разных людей: их переживания, взросление, любовь и страдания — поиски своего места в жизни при нетипичных условиях и спорных реалиях.

К слову, съемки ленты «Мир! Дружба! Жвачка!» проходили в двух городах: в Москве и в Туле. Члены актерского состава не стали скрывать, что их рабочие смены длились по двенадцать часов. Но на это никто не жаловался. Переживать все сложности съемочного процесса артистам удавалось благодаря юмору, шуткам и царившей на площадке дружеской атмосферы.

Разумеется, за все это время не обошлось и без забавных казусов. Так, пока длились съемки (сначала снимался пилот сериала. — Прим. ред.) исполнитель одной из главных ролей Егор Губарев (сыграл Сашу Рябинина) успел превратиться из подростка в возмужавшего юношу. Поэтому в отдельных эпизодах зрители могут заподозрить, что актер немножко «другой».

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