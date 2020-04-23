Звезда фильма «Венец творения» Алексей Фатеев: «Нога, которую увидят в кадре зрители — не моя»

22 апреля на телеканале Dомашний – премьера романтической мелодрамы «Венец творения», где двое героев, очень разных по социальному статусу и взглядам на жизнь, вынуждены строить взаимоотношения.

Главную роль в картине – массажиста Евгения — сыграл известный актер Алексей Фатеев. В интервью Teleprogramma.pro Алексей рассказал о своем герое, об актерской профессии и любимом театре.

— Ваш герой – загадочный персонаж, лишнего слова от него не услышишь. Какой же он на самом деле?

— Евгений – человек, каких сегодня редко встретишь: многогранный, с подтекстом. Внешне скупой на эмоции, всегда ровный, закрытый. Поэтому он и кажется поначалу Лизе, героине Любови Тихомировой, неинтересным, скучным, занудным.

Но на самом деле закрытость человека говорит о том, что у него за плечами трудный и богатый жизненный опыт. Что он прошел сложный путь, что в своей душе он хранит очень многое. Ему есть, о чем промолчать…

Это же такая редкость сегодня! Когда наоборот, все стали излишне разговорчивыми, обрушивают на других все, что у них есть за душой. На мой взгляд, если с человеком есть не только, о чем поговорить, но и о чем помолчать — это намного ценнее.

На самом деле Евгений оказывается настоящим мужчиной – верным, преданным, надежным, ответственным, заботливым. Во всяком случае, я старался делать его неким общим идеалом настоящего мужчины.

Ну и от себя что-то вкладывал, это всегда так при работе над ролью. Все актеры наделяют своих персонажей частичкой себя.

— О чем, на ваш взгляд, фильм «Венец творения»?

— О женщине, о непростой женской судьбе. Не только, как в «Москва слезам не верит», о судьбе русской женщины, а вообще о женской доле и предназначении. Ведь женщина должна оставаться женщиной в любой ситуации. Несмотря на феминизацию, которая наделяет ее сильными и отчасти жесткими чертами.

Все равно если рядом нет твердого мужского плеча, то женщине приходится тащить воз за двоих. А то и за всех близких и родных. Картина «Венец творения» как раз показывает становление женщины, которая обрела рядом с собой настоящего мужчину.

— Насколько мы знаем, вам накладывали на ногу сложный грим, чтобы сделать шрамы? Как проходил процесс?

— По сюжету у моего героя была травма, исковеркавшая в свое время ему жизнь. Физически это выражалось в шраме на ноге. Очень сложный грим.

Поэтому открою секрет: нога, которую увидят в кадре зрители, не моя, а дублера. Потому что шрам – это сложный пластический грим, требующий определенного количества времени, а его у нас не было.

Кино ведь – великая иллюзия (смеется). Так что можно не переживать – с моей ногой все в порядке, как говорится, на съемках никто не пострадал (смеется).