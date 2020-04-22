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Хаматова объяснила, что роднит ее с Зулейхой из романа Яхиной

У нее в роду была женщина с похожей судьбой.

Хаматова объяснила, что роднит ее с Зулейхой из романа Яхиной
Хаматова рассказала, что роднит ее с Зулейхой/http://globallookpress.com/

Актриса Чулпан Хаматова, которая сыграла главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману писательницы Гузель Яхиной, рассказала, что роднит ее с героиней.

«У нас в роду была женщина с таким же именем — Зулейха. Это сестра отца моего дяди, которого зовут, как и меня, Чулпан. Папа у Чулпан был сослан и расстрелян, а его двоюродная или троюродная сестра, не помню уже, она была раскулачена».

Чулпан Хаматова

Как отметила актриса, у нее дома хранится целая папка фотографий. Благодаря им она смогла доказать многим, что татарские женщины, к примеру, порой ходили без платков. Сегодня многие историки и противники сериала пытаются доказать,что это не так. Также татарские женщины, по словам Хаматовой, иногда встречались с русскими мужчинами. Сейчас многие пытаются сказать, что такого и близко не было. Создателей сериала, как известно, обвиняют в большом количестве исторических неточностей.

Как отметила Чулпан Хаматова, традиции татарских женщин в тридцатых годах прошлого века серьезно изменились по сравнению с теми, что были у них до революции, поэтому следует внимательно относиться к страницам истории, сообщает журнал «Домашний очаг».

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