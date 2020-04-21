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«Зулейха» бьет рекорды: несмотря на критику, проект стал лидером просмотров на ТВ

Сериал приятно удивил зрителей своей честностью.

«Зулейха» бьет рекорды: несмотря на критику, проект стал лидером просмотров на ТВ
Кадр из фильма "Зулейха открывает глаза". Фото: Кинокомпания «Русское»

Проект «Зулейха открывает глаза» вызвал много споров в обществе. Кто-то даже рекомендует и вовсе закрыть сериал, чтобы не оскорблять чувства верующих. Однако нельзя отрицать простой факт уже доказанный экспертами — первые пять серий проекта стали лидерами по количеству просмотров с сентября 2019 по апрель 2020 года.

Количество зрителей в возрасте 18+ достигало 21%, при обычных показателях около 7%. Хотя сериал выходил в очень популярное время и у конкурентных каналов было чем удивить зрителей, именно «Зулейха» показала лучший старт в сезоне со средней долей в 21,4%.

Кроме того, пять первых эпизодов проекта на Youtube суммарно собрали более 9 миллионов просмотров.

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