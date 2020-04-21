Лосяш снова с нами: в Сети появился первый трейлер нового сезона «Смешариков»

Пришла пора подготовиться к встрече со старыми друзьями сферической формы. Уже 18 мая в сервисе КиноПоиск HD состоится премьера нового сезона проекта «Смешарики».

Между прочим, зрителям пришлось ждать целых девять лет, чтобы увидеть продолжение истории полюбившихся персонажей! Создатели мультсериала подготовили 52 эпизода, так что их хватит надолго, а там глядишь, через девять лет и новый сезон появится.

Сюрпризы на этом не заканчиваются. 27 апреля в сервисе «КиноПоиск HD» появится четвертый сезон проекта «Малышарики» — это как «Смешарики», но для самых маленьких. А если у вас есть желание пересмотреть прошлые сезоны прежде чем приступать к новому, вы легко найдете их там же, на Кинопоиске.