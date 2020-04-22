Назад в 90-е: какие страсти кипели на съемках сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

На видеоплатформе PREMIER выходит новый сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» режиссера Ильи Аксенова, который перенесет нас в лихие 90-е годы.

Одним этот фильм подарит возможность вспомнить молодость, на которую пришлось становление нашей страны, другим совершить путешествие в босоногое детство, третьим – просто познакомиться с той противоречивой эпохой.

Накануне премьеры журналисты Teleprogramma.pro пообщались с актерами кинопроекта и узнали, что происходило за кадром во время съемок.

На съемочную площадку с фингалом под глазом

Действие сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» происходит в 90-х годах, когда наше государство стояло на пороге больших перемен. В центре повествования — судьбы разных людей, которые любят, страдают, пытаются найти свое место в жизни и приспособиться к новым реалиям.

Съемки проходили в Москве и Туле. Как рассказывают актеры, рабочие смены длились по 12 часов, но все сложности съемочного периода легко переживались с помощью юмора и доброжелательной атмосферы, царившей на съемочной площадке.

Конечно, не обошлось и без казусов. По словам актера Степана Девонина, за то долгое время, пока длились съемки (снимался и пилот сериала), исполнитель главной роли Саши Рябинина Егор Губарев переживал период взросления и из подростка превратился в «дяденьку». Поэтому в отдельных эпизодах зрители могут заподозрить, что актер немножко «другой».

Также Степан рассказал, что Егор – очень экспрессивный парень, и однажды даже явился на съемочную площадку с фингалом под глазом – сцепился с кем-то в метро. И в итоге пришлось переснимать некоторые дубли.

«Помню, сцену в поле мы должны были снимать под дождем и на закате, — рассказывает актер Федор Рощин, — но, как оказалось, воды в специальной «дождевой» машине оказалось мало, и она закончилась уже на репетиции. А ждать новую машину уже не позволяло солнце… Пришлось менять сценарий.

История о недоеденном бутерброде

По всей видимости, для Егора роль Саши Рябинина стала ролью на сопротивление. Его персонаж – домашний интеллигентный парень, который должен научиться бороться с обстоятельствами, но при этом не утратить своей доброты и открытости.

По словам самого Егора, в отличие от героя, он более раскрепощенный и «шпанистый», но при этом не дворовый.

Егор, конечно, не мог не поделиться с читателями анекдотичной историей. Артист отметил, что однажды вечером решил подкрепиться и уже взял бутерброд с сыром, как вдруг прозвучала команда режиссера «Камера! Мотор!».

Не зная, как распорядиться своим мини-ужином, Егор засунул его в карман. И только после того, как актер отыграл сцену, подошел к плэйбеку и посмотрел на монитор, вспомнил о недоеденном бутерброде, достал его и принялся есть. Было очень весело.

Артист признался, что ему очень комфортно работалось со всей съемочной группой, но особенно он отметил исполнителя роли ветерана Афганистана, дяди Алика Юрия Борисова.

«Когда снимали сцену на татами, и мой герой держал лапы Алику, я получил такой экспириенс… просто непостижимо, до сих пор вспоминаю. Сначала мы обговорили движения, кто как бьет, потом начинается репетиция, он бьет, а у меня — страх и паника, — признается Егор Губарев. — В сцене возникает такой накал! Начинается диалог, а я не могу произносить реплики, стою с лапами в руках, он выговаривает текст с таким напором и энергией, так лупит по лапам, что я реально испугался. Подумал, что это тот чертов солдат с той чертовой войны, который может убить меня! Очень сильный актер!»



Актер Никита Павленко, также сыгравший человека, чью судьбу затронула война в Афганистане, признался, что давно хотел поработать с Юрием Борисовым.

«Мы сыграли лучших друзей, братьев по оружию, переживших общий страх, — признается Никита Павленко. – Тема очень серьезная, но нам она как-то легко отдалась, как будто где — то уже давно нас ждала».

«Ему бы понять, как шнурки завязывать»

А вот маму Егора Надежду – женщину, которую всеми силами старается защитить свою семью, сыграла актриса Ксения Каталымова.

«В моей героине много хорошего, хотя поначалу так может и не показаться. Это знаете, когда чем полярнее персонаж, тем он интереснее для зрителя. Спасибо за то, что этот проект случился в жизни, — пояснила Ксения».

Актер Степан Девонин охарактеризовал своего героя – отца Саши Рябинина, который пишет книги и преподает в институте, как потерянного человека, который вообще не может понять, что происходит.

«Ему бы понять, как шнурки завязывать, — смеется Степан. – Но моего персонажа нельзя назвать несамостоятельным. Я придумал шутку на площадке, про то, что мой герой жил совершенно нормально, пока в его жизни не появилась жена, сын-балбес и сумасшедший тесть. И все завертело его в этой канители».

Степан вспоминает, что во время, когда происходит действие фильма, ему исполнилось восемь лет. Как многие помнят, в дефицитные 90-е годы на полках практически не было продуктов, и в семье Девониных ели преимущественно картошку и рыбу. А все потому, что отец Степана был настоящим рыбаком.

«Меня все любили как единственного ребенка в семье, — признается Степан. — Если в доме и появлялось что-то вкусненькое, то всегда доставалось мне».

В трамвай попасть – это вам не ишака купить

Актриса Валентина Ляпина сыграла Женю – девушку-пацанку по своей натуре, но при этом очень одинокую. Поскольку отец героини – военный, ее семья часто меняет место жительства, поэтому Евгении очень сложно завести друзей. Но все меняет встреча с главными героями фильма.

«Моя героиня – боевая девушка с характером. И в сцене своего появления она начинает драку, дает пощечину и заламывает руку персонажу по имени Вовка, которого играет актер Егор Абрамов. Так вот, когда мы снимали этот эпизод, я случайно задела Егора ногой по носу, и у него пошла кровь… И самое забавное в том, что когда мы снимали эту сцену в пилоте, с другим актером, кстати, тоже Егором – (сплошные Егоры на съемках) — у него тоже пошла кровь из носа, только после пощёчины. Ну, всё нормально, я никому ничего не сломала», — смеется Валентина.

Также Валентина Ляпина рассказала об еще одном курьезном случае. В обеденный период отдельные представители съемочной группы забавлялись тем, что стреляли резиновыми пулями по бутылкам.

А поскольку дело происходило в списанном трамвайном депо, кто-то случайно попал в стекло трамвая и разбил его. К счастью, серьезного наказания виновные не понесли. Перефразируя Ильфа и Петрова: «В трамвай попасть не ишака купить».

«Передо мной летел трамвай»

А вот актер Егор Абрамов, сыгравший Вовку, признался, что он похож на своего героя – такой же бойкий, стойкий и бравированный. Но даже он не застрахован от травм.

«В сцене, когда я запрыгивал в движущийся трамвай, я повредил себе колено. Самое интересное, что перед этим меня спрашивали, не нужен ли мне наколенник, но я решил, что справлюсь и без него, — признается Егор. — В итоге ударил колено и весь съемочный день хромал. Но потом возник перерыв, и травма никак не повлияла на дальнейшую работу».

В общем, смотрите кино, и все сами увидите.