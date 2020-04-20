«Люди стали ненавидеть правду»: Эдуард Сагалаев встал на защиту сериала «Зулейха открывает глаза»

Новый сериал «Зулейха открывает глаза» продолжает будоражить умы зрителей. Представители мусульманского сообщества даже хотят извинений от режиссера проекта за сомнительную любовную сцену в мечети и недопустимые имена у некоторых из сосланных в Сибирь героев.

Однако не все критикуют экранизацию романа Гузель Яхиной. Как сообщает РИА «Новости», на защиту проекта встал президент Национальной ассоциации телерадиовещателей.

По словам Эдуарда Сагалаева, критиковать новый проект как минимум несправедливо.

«В последнее время люди стали ненавидеть правду», — заявил Сагалаев.

Кстати, сама создательница романа «Зулейха открывает глаза» заявила, что ей крайне неприятно наблюдать за конфликтами, которые возникают из-за ее произведения.