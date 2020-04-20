«Кем стали мы и куда мы идем»: режиссер Юрий Быков рассказал о своем новом проекте

Режиссер Юрий Быков, создатель уже ставшего легендарным фильма «Дурак» и сериала «Метод» с Хабенским, готовится к работе над новыми проектами. Большинство из них пока держатся в секрете, однако тайна одного из них была раскрыта самим киношником. Это многосерийный фильм «Ноль», который будет снят для кинотеатра КиноПоиск HD.

Сюжет не станет новинкой для фанатов творчества Быкова. На этот раз действие начнется с обвинений сотрудника полиции в коррупции, после чего ему придется провести в тюрьме восемь долгих лет. Внушительный срок сыграет свою роль и совсем неудивительно, что родные и близкие отвернутся от человека, а его единственной целью станет договор с бывшим сокамерником. За крупную сумму денег следователь должен будет найти убийц и распутать сложное дело.

«Кем стали герои прошлого сейчас и кто герои нашего времени. Но, главное, фильм о том, кем стали мы и куда мы идем», — объяснил проект режиссер.

Не стоит ждать релиза в ближайшее время, фильм будет готов не ранее 2021 года.