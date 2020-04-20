«Что за вонь поднялась вокруг фильма?»: Макаревич встал на защиту «Зулейхи» и Хаматовой

По словам музыканта, актриса прекрасно справилась со своей ролью.

Музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в Фейсбук на своей страничке встал на защиту картины «Зулейха открывает глаза». Отметим, что сериал, который сейчас идет по телеканалу «Россия 1», подвергся критике с разных сторон. Прежде всего из-за исторических несоответствий.

Как отметил Макаревич, книга была с восторгом встречена читателями. Она получила много различных премий. Как сказал Макаревич, такое происходит далеко не всегда.

«Что же за вонь поднялась вокруг фильма, который еще и закончиться-то не успел? Оказывается, и историю переврали, и героическое прошлое страны оболгали, и, вообще, Родину не любят». Андрей Макаревич

Как отметил музыкант, главная героиня ленты Чулпан Хаматова прекрасно справилась со своей ролью. Население же России, как сказал певец, разделилось на два биологических вида. Одни любят смотреть телевизор, а другие читают книги. Про различия он решил не говорить, потому что прекрасно понимает, что будет подвергнут критике.