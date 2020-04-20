От создателей сериала «Зулейха открывает глаза» хотят извинений

Любовная сцена в мечети и использование неподобающих имен разозлили очень много влиятельных людей в мусульманском сообществе.

Проблемы у нового сериала «Зулейха открывает глаза» даже и не думают заканчиваться. Как сообщает ТАСС, Духовное собрание мусульман России ждет извинений от создателей проекта. Проблему вызвали два момента: использование реальных имен представителей духовенства мусульман и любовная сцена в мечети.

По словам Альбира Крганова, председателя ДСМР, использование реальных имен было воспринято как оскорбление, так как их показали в качестве политических заключенных, сосланных в Сибирь. Стоит отметить, что снимать сериал с эфира никто не просит, достаточно будет простых извинений.

Чулпан Хаматова, исполнившая в проекте главную женскую роль, уже жаловалась, что после премьеры ей начали поступать оскорбления и угрозы. При этом режиссер проекта Егор Анашкин заявил, что не стоит воспринимать сериал столь серьезно и лучше смотреть его как историю о любви.